Emil Boc: „Coeziunea europeană nu trebuie slăbită prin centralizarea politicilor”

23 septembrie 20250 commentarii

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, atrage atenția asupra riscurilor centralizării politicii de coeziune la nivel european și asupra diminuării rolului orașelor și regiunilor în viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM).

Într-o discuție purtată ieri cu Marie Bjerre, ministrul afacerilor europene al Danemarcei și reprezentant al Președinției daneze a Consiliului UE, Boc a subliniat: „Coeziunea este adezivul care ține Europa unită. Din păcate, planul propus de Comisia Europeană riscă în acest moment să slăbească acest adeziv. Planul național pentru următorul CFM marginalizează rolul orașelor și regiunilor. Totul urmează să fie decis de guvernele naționale, în timp ce rolul esențial al autorităților locale – primul punct de contact cu cetățenii – este diminuat.”

Primarul a mai adăugat că, deși finanțarea apărării este importantă, este la fel de necesar să existe fonduri pentru coeziune și că aceste priorități trebuie discutate împreună, nu decise într-un mod centralizat.

Sari Rautio, președintele Comitetului Regiunilor, EPP-CoR, a subliniat: „Facem apel ca în următorul CFM orașele și regiunile să aibă mai multă putere, nu mai puțină. Nu este vorba doar despre bani, ci despre democrație.”

În replică, ministrul Marie Bjerre a spus că regiunile sunt esențiale pentru apropierea politicilor UE de cetățeni și pentru implementarea lor practică. Ea a menționat că este nevoie de un echilibru între coeziune, competitivitate și securitate, subliniind totodată legătura dintre fondurile europene și respectarea statului de drept și a reformelor necesare.

 

