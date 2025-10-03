EDUCAȚIE

Elevii valoroși, selectați pentru a se pregăti la Centrul Județean de Excelență Cluj

3 octombrie 20250 commentarii

Elevii clujeni din învățământul preuniversitar, cu rezultate deosebite, vor fi selectați până în data de 6 octombrie 2025 pentru grupele din cadrul Centrului Județean de Excelență Cluj, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Disciplinele pentru care se organizează grupe de pregătire a elevilor performanți sunt: astronomie/astrofizică; biologie; biologie maghiară; chimie; fizică; geografie; informatică; inteligență artificială; istorie; limba engleză; limba franceză; limba germană; limba italiană; limba latină; limba maghiară; limba română; limba spaniolă; limba portugheză; matematică; religie ortodoxă; religie reformată; religie greco-catolică; robotică; securitate cibernetică; socio-Umane și TIC.

Calendarul selecţiei se prezintă astfel: 22.09–06.10.2025 – depunerea cererilor (completarea google forms); 07.10.2025- afişarea planificării susținerii probelor scrise pe site-ul www.excelentacj.ro; 08.10-10.10.2025 – desfășurarea probelor scrise; 13.10.2025 – anunțarea rezultatelor probelor scrise. 14-19.10.2025 – organizarea componenței grupelor și a programului de desfăşurare a cursurilor; 20.10.2025 – începerea cursurilor. Pentru înscrierea on-line, candidații trebuie să completeze FIŞIERUL google https://forms.gle/jAWFr5AGDrH4wk5a. Potrivit sursei citate, admiterea elevilor în Centrul Județean de Excelență Cluj se va realiza în două forme, și anume, admitere directă, fără susținerea testului de verificare a cunoştinţelor, pentru elevii cu rezultate la olimpiadele internaționale și naționale, și admitere pe baza susținerii unui test de verificare a cunoștințelor la disciplina/disciplinele pentru care elevii vor opta. Reprezentanții ISJ Cluj mai informează că un elev se poate înscrie la maximum trei discipline. În cazul în care optează pentru trei discipline, elevul va trebui să susțină un test de admitere, dacă nu se încadrează în condițiile prevăzute la admiterea directă. Disciplinele la care se va susține testul de verificare a cunoştințelor vor fi afișate pe site-ul www.excelentacj.ro în data de 07.10.2025, perioada de testare fiind 08.10-10.10.2025. Elevii care vor susţine testul de verificare a cunoştințelor vor fi anunțați prin intermediul unității de învățământ dar și personal, pe e-mail. „Rezultatele testărilor se vor comunica pe e-mail şi se vor trimite şi şcolilor. Grupa de elevi la o disciplină se completează în limita locurilor disponibile în ordineа descrescătoare a punctajelor obținute la testul de la disciplina de studiu. Există posibilitatea ca anumite grupe să nu se formeze, din cauza unui număr insuficient de elevi înscrişi.”, informează aceiași reprezentanți.

T.S.

