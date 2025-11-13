DIVERSE

Elevii clujeni care schimbă lumea prin tehnologie: premii importante la Gala DpIT 2025

13 noiembrie 20250 commentarii

Aplicații pentru aer curat, salvarea de vieți, detectarea cancerului de piele, împrumuturi sigure și grijă digitală pentru animale – toate dezvoltate de liceeni clujeni. Tinerii au fost premiați marți, 11 noiembrie, la Gala Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT” (DpIT), desfășurată la Facultatea de Studii Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din Cluj-Napoca.

Tineri inovatori, soluții reale

Cea de-a 11-a ediție a evenimentului a reunit 21 de echipe de elevi și studenți din întreaga țară, care și-au prezentat aplicațiile IT create pe parcursul programului DpIT. Participanții au venit din orașe precum Cluj-Napoca, Turda, Dej, Oradea, Brașov, Iași, Sibiu, București și altele. Vizitatorii au putut testa aplicațiile, interacționa cu creatorii lor și au ales câștigătorul Premiului Publicului.

Airsy – câștigătorul ediției 2025

Premiul I a fost acordat echipei din Cluj-Napoca care a realizat Airsy, un ecosistem inteligent și portabil de monitorizare a calității aerului. Aplicația furnizează date în timp real despre poluare, alergeni și alți indicatori de mediu, ajutând utilizatorii să ia decizii informate pentru un stil de viață mai sănătos.
Echipa este formată din Robert-Șerban Lupaș, David Mărginean, Alexia-Nicoleta Rebei și Elisa-Beatrice Vincze, sub îndrumarea mentorilor Cristina Duma, Silvia Puiac și Naomi Toth din cadrul MSG Systems România.

Code Neptune – AI care salvează vieți

Premiul II a mers către aplicația Code Neptune, un asistent AI pentru salvamari, capabil să identifice persoanele aflate în pericol de înec folosind camere video și tehnologie de computer vision.
Echipa, formată din elevi ai mai multor licee clujene, a fost mentorată de Mihai Dadun și Sorin Băjenaru de la Bosch Engineering Center Cluj.

Prevederma – tehnologie pentru sănătate

Pe locul al treilea s-a clasat echipa care a creat Prevederma, o aplicație ce scanează leziunile pielii pentru a detecta riscul de cancer. Proiectul a fost dezvoltat cu sprijinul companiei Accesa România.
Mentorul echipei, Cătălin Goga, a declarat: „M-a impresionat faptul că elevii aveau deja cunoștințe avansate de programare. Datorită AI-ului, au transformat o idee într-un produs software funcțional într-un timp foarte scurt.”

Premii speciale pentru inovație și impact

  • GreenPath – câștigătorul Premiului GlobalLogic1, o aplicație care semnalează zonele cu deșeuri, locuri de reciclare și defrișări ilegale.
  • NexoPremiul GlobalLogic2, o platformă de împrumuturi peer-to-peer care conectează direct investitorii și solicitanții de finanțare.
  • Travel MasterPremiul .msg, o aplicație ce generează rute personalizate de călătorie pe baza preferințelor utilizatorului.
  • PongoPremiul Accesa, o aplicație mobilă pentru gestionarea digitală a sănătății animalelor de companie, conectând proprietarii și cabinetele veterinare.
  • TwistPremiul Bosch, pentru bandanele inteligente care verifică corectitudinea exercițiilor fizice.
  • WilderNavPremiul GlobalLogic3, o aplicație de orientare și supraviețuire în pădure.
  • CarAgentPremiul Special pentru studenți, o aplicație care ajută cumpărătorii să identifice mașina potrivită.

Premiul Publicului și „Șeful de promoție”

Premiul Publicului a fost adjudecat tot de Code Neptune, iar titlul de „Șef de promoție Academia DpIT 2025” a fost obținut de Elisa-Beatrice Vincze, de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”, care a încheiat programul cu nivelul de competență „Experimentat”.

Juriul și spiritul competiției

Juriul a fost format din reprezentanți ai mediului academic și de business, printre care prof. dr. Simona Motogna (UBB Cluj), Vencel Biro (GlobalLogic România), Radu Filimon (Bosch România) și Andrei Kelemen (Cluj IT Cluster).

„Elevii DpIT ne surprind an de an cu proiecte tot mai ingenioase și curajoase. Nu doar nivelul tehnic este remarcabil, ci și munca de echipă și curajul de a-și prezenta ideile”, a declarat Vencel Biro, membru al juriului și manager la GlobalLogic România.

Despre Academia DpIT

Programul „Descoperă-ți Pasiunea în IT”, inițiat la Cluj în 2014, oferă liceenilor oportunitatea de a lucra într-un mediu real de companie IT, dezvoltând proiecte practice sub îndrumarea mentorilor din industrie. Participarea este gratuită, datorită implicării voluntarilor și sprijinului a peste 45 de parteneri din mediul academic și de afaceri, precum GlobalLogic, Bosch, Accesa, MSG Systems, Wolfpack Digital, UBB, UTCN și Cluj IT Cluster.

