Eleva Daria Motogna, laureată pentru creația sa, zgarda inspirată de pălăria bunicului

11 septembrie 20250 commentarii

În general când scriem despre performanțele elevilor de la Liceul Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian” din municipiul Dej scoatem în evidență succesele obținute la diferite discipline sportive, îndeosebi voleiul sau atletismul. La sfârșitul vacanței de vară una din elevele școlii dejene se poate lăuda cu o clasare fruntașă la un eveniment de artă populară. Este vorba de talentata Daria Motogna, elevă în clasa a XI-a. Ea a participat la Olimpiada Meșteșugurilor din Sibiu, unde, într-un context în care mai multe secțiuni au fost comasate, a câștigat locul II la secțiunea „podoabe din mărgele”. Deși premiul I a fost acordat unui băiat pentru țesut, Daria și-a exprimat bucuria sinceră pentru reușita ei personală. Până anul trecut, premiile se acordau separat pentru fiecare meșteșug, Daria luase atunci locul întâi la secțiunea podoabe din mărgele. Însă organizatorii au decis să comaseze mai multe meșteșuguri într-o singură categorie și să reducă premiile asociate. În noul format, premiul I a fost atribuit la țesut, iar premiul II a revenit Dariei, pentru podoabe din mărgele, aceeași categorie în care anul trecut a fost distinsă cu primul loc. Daria nu a venit cu un model întâmplător, aceasta explicând cum a fost inspirată de pălăria moștenită de la străbunicul ei, care are o vechime de cel puțin 80 de ani. Eleva a reprodus zgarda de pe pălăria veche a bunicului si a pregătit ornamentul cu pene de păun. Zgarda de pe pălărie a fost lucrarea pentru olimpiadă. Iată că valorificarea și promovarea vechilor tradiții populare s-a dovedit benefică, iar premiul obținut de eleva dejeancă este benefică în acest domeniu.

În cadrul Liceului Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian” mai sunt elevi talentați în artă populară, periodic fiind organizate expoziții cu cele mai reușite lucrări, iar la diferite manifestări culturale desfășurate la nivelul municipiului obiectele realizate de tinerii unității LAPI se bucură de multe aprecieri.

Szekely Csaba

