Ecologizare cu participarea elevilor gherleni

30 septembrie 20250 commentarii

Recent în paginile ziarului nostru am scris despre acțiunea de curățenie generală desfășurată în cadrul Lets Do It Romania. Luând exemplul colegilor lor, zilele trecute, și elevii Liceului Teoretic ”Petru Maior” au participat la o reușită activitate de ecologizare, așa cum au onorat astfel de mobilizări și în cursul anului trecut.

Pentru că problemele legate de mediul înconjurător, biodiversitate, reciclare și sustenabilitate nu le sunt străine elevilor de la această unitate de învățământ din urbea de pe Someș, șase clase (a VIII-a, a IX-a A, a IX-C, a X-a A, a X-a B și a X-a D) au participat în număr mare la activități de ecologizare în jurul școlii și în Parcul central al orașului, în cadrul unui program bine stabilit de conducerea școlii. Prin participarea la astfel de activități, elevii devin conștienți de impactul acțiunilor lor asupra naturii, devin mai responsabili de spațiul natural pe care îl împart, atât cu cei din jurul lor, cât și cu generațiile viitoare. Conducerea liceului mulțumește Primăriei Municipiului Gherla și pentru sprijinul acordat (saci, mănuși și colectarea deșeurilor). Conform tradiției elevii Liceului Teoretic Petru Maior Gherla contribuie mereu la acțiunile de înfrumusețare a orașului, dovedind multă hărnicie și spirit gospodăresc. De asemenea, curțile și terenurile de sport ale școlii sunt bine întreținute prin grija elevilor.

Zilele trecute și elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Gherla au fost angrenați în muncile ecologice derulate pe raza municipiului și în curtea școlii, unde la sfârșitul acestei veri au fost finalizate lucrările de modernizare și extindere a clădirii unității de învățământ de pe strada Liviu Rebreanu și unde a fost construit o nouă sală de sport. La fel, a fost reînnoită zona verde din fața școlii.

Szekely Csaba

