Eclipsă totală de Lună – duminică; va putea fi observată parţial din România

4 septembrie 20250 commentarii

O eclipsă totală de Lună va avea loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie, informează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Luna se va afla în constelaţia Aquarius, iar pe tot parcursul nopţii de duminică spre luni planeta Saturn se va afla în stânga Lunii.

„Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, reiese din informaţiile publicate pe astro-urseanu.ro.

Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada cât Luna se află în umbra planetei noastre şi capătă culoarea roşiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 şi se termină la ora 21:52. În timpul totalităţii, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est.

Eclipsa se termină la ora 23:55.

Din România, următoarea eclipsă de Lună se va vedea pe 28 august 2026, menţionează reprezentanţii Observatorului Astronomic.

