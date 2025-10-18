SPORT

Echipele României, calificate în semifinalele Europenelor de tenis de masă

18 octombrie 20250 commentarii

Selecţionatele României s-au calificat, vineri, în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croaţia) şi şi-au asigurat astfel medalii.

La feminin, România s-a impus clar în sferturi în faţa Slovaciei, cu scorul de 3-0.

Bernadette Szocs a adus României primul punct, după ce a învins-o pe Ema Labosova cu 3-0 (11-3, 11-7, 11-7). Elizabeta Samara a majorat diferenţa, după 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9) cu Tatiana Kukulkova, iar Andreea Dragoman a încheiat conturile în urma victoriei reuşite în duelul cu Barbora Varady, scor 3-0 (11-3, 11-9, 11-7).

Sâmbătă, în penultimul act, România va înfrunta Olanda, de la ora 17:00.

La masculin, România a produs o mare surpriză, învingând Suedia, campioana en titre, cu 3-2, după un final dramatic.

În primul meci, Anton Kallberg, medaliat cu aur în urmă cu doi ani, la Malmo, l-a învins pe Eduard Ionescu cu 3-1 (11-3, 11-7, 14-16, 11-7).

Iulian Chiriţă a restabilit egalitatea, după ce s-a impus în faţa altui campion european, Kristian Karlsson, cu 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11).

Ovidiu Ionescu a adus România în avantaj după victoria în faţa lui Elia Ranefur, cu 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6).

Kallberg a egalat situaţia după 3-2 (11-2, 11-9, 9-11, 7-11, 11-8) cu Iulian Chiriţă.

Eduard Ionescu a avut victoria României, după ce l-a învins pe Kristian Karlsson cu 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9).

Sâmbătă, în semifinale, România va înfrunta Slovenia (20:00).

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

”Studenții” dau testul de maturitate cu liderul SuperLigii. Sabău: ”Putem să ne impunem”

Karatiștii clujeni de la Dynamic Gym, 12 medalii la Romanian Internațional Cup

Televiziunile au schimbat locul de disputare al primului meci din Cupă al CFR-ului

Iuliu Mureșan sau Marian Copilu? CFR Cluj caută președinte

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.