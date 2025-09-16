SĂNĂTATE

Echipa ICUTR, apel pentru sprijin – un acoperiș solid pentru Transplantul României

16 septembrie 20250 commentarii

Centrul Integrat de Transplant Multiorgan din Cluj nu se găsește pe nici o listă de finanțare a vreunui program european, iar în aceste condiții cadrele medicale continuă să-și desfășoare activitatea tot în „podul” Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, anunță cu regret reprezentanții unității medicale clujene. Este vorba de mansarda în care echipa ICUTR, în cei 34 de ani de activitate, a efectuat 2.608 transplanturi renale, al cărei acoperiș necesită reparații. Pentru a nu ajunge ca activitatea medicală să fie oprită din cauza deteriorării acoperișului, cadrele medicale din cadrul ICUTR lansează o campanie de strângere de fonduri pentru repararea acestuia.

După cum probabil ați aflat, Centrul Integrat de Transplant Multiorgan din Cluj – unic în România și Europa de Sud-Est – nu a intrat pe lista de finanțare prin PNRR și nici prin alte programe europene. Așadar, pentru o vreme bună, vom rămâne tot în podul Palatului „nou”, cu pereți istorici construiți în 1900 și acoperișul… mai puțin nou”, transmit cadrele medicale.

În aceste condiții, echipa ICUTR Cluj-Napoca lansează o campanie de strângere de fonduri pentru repararea acoperișului clădirii vechi: „Dacă nu putem spera (încă) la clădiri ultramoderne cu sticlă și oțel, măcar să ne asigurăm că ploaia nu intră peste pacienți și medici și peste blocul operator nou renovat. Prin urmare, lansăm o campanie de strângere de fonduri pentru repararea acoperișului, locul unde, în mansardă, își desfășoară activitatea Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, locul în care s-au efectuat 2.608 transplanturi renale până în prezent, în cei 34 de ani de activitate”.

În acest sens, cadrele Medicale din cadrul ICUTR Cluj-Napoca fac apel la toți cei care pot să contribuie, suma necesară pentru repararea acoperișului fiind de 200.000 lei : „Poate părea ironic, dar adevărul este simplu: fiecare transplant renal salvează vieți și economisește statului milioane de euro. Un pacient transplantat costă de peste 2-3 ori mai puțin decât unul aflat pe dializă cronică. Dacă privim pe termen lung, pentru fiecare 100 de transplanturi realizate, România economisește zeci de milioane de euro – bani care s-ar putea investi chiar în spitale noi, dacă ar exista viziune. Dar, cum investițiile se amână și planurile mari rămân pe hârtie, noi trebuie să rezistăm aici, sub acoperișul nostru șubred, continuând să oferim pacienților cea mai mare șansă la viață normală. De aceea, vă invităm să contribuiți la repararea acoperișului Palatului “nou”, un gest simbolic dar vital, până când clădirile moderne vor deveni realitate. Cine știe – poate că, în același timp, punem bazele și pentru un Fond Național pentru Noul Centru de Transplant. Până atunci, să consolidăm prezentul ca să putem construi viitorul. Un acoperiș trainic azi = o șansă la viață mâine. Valoarea necesară pentru repararea acoperișului este de 200.000 lei”.

Sponsorizările se pot face în contul: Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca

Cont IBAN (Lei): RO24TREZ21620F370100XXXX

Deschis la: TREZORERIA CLUJ-NAPOCA

Cod fiscal: 12653879

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

„Caravana de Constanța” ajunge la Blaj

Sondaj: Mai mult de jumătate dintre români sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare

UBB lansează primul fond endowment din mediul universitar românesc pentru sprijinirea excelenţei

UMF „Iuliu Hațieganu”: Finanțare europeană de zeci de milioane de lei pentru pregătirea doctorală

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.