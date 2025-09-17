EDUCAȚIE

Echipa gherleană de robotică Trojan EXE, prezentă la o competiție internațională

17 septembrie 20250 commentarii

De peste șapte ani în cadrul Liceului Teoretic ”Ana Ipătescu” din municipiul Gherla sub îndrumarea profesoarei Ioana Buteanu își desfășoară activitatea Echipa de robotică Trojan EXE, participantă cu succes la competițiile organizate în țară. La acest început de an școlar talentații elevi gherleni au avut parte și de o întrecere organizată la Cluj-Napoca, o adevărată probă de foc la debutul unui noi an de învățământ.

Astfel, a avut loc Kickoff-ul sezonului 2025–2026 din competiția internațională de robotică FIRST Tech Challenge, moment așteptat cu nerăbdare de echipele participante din întreaga țară. Tema noii ediții a fost dezvăluită oficial, iar liceenii pasionați de tehnologie au primit primele detalii despre provocările care îi așteaptă în acest an. Printre echipele prezente la Cluj-Napoca s-au numărat și elevii de la Liceul Teoretic”„Ana Ipatescu” din Gherla, membrii echipei Trojan EXE condusă de prof. Ioana Buteanu. Pentru aceștia, evenimentul nu a fost doar ocazia de a intra în atmosfera competiției, ci și de a se reîntâlni cu echipe cunoscute din edițiile trecute și de a lega noi prietenii. Programul a continuat cu un maraton tehnologic – Kickathon, desfășurat între 6 și 7 septembrie. Startul s-a dat la ora 22, iar timp de 12 ore, participanții au lucrat intens, între idei, prototipuri și multă cafea. „Am muncit până la 10 dimineața. Pe lângă provocările tehnice, au avut parte și de câteva meciuri care au animat atmosfera. Deși la început părea dificil să se adapteze, au reușit să construiască un robot funcțional și chiar au câștigat o parte dintre meciuri, lucru care le dă încredere pentru sezonul viitor. Dincolo de rezultate, experiența Kickathon-ului a fost pentru Trojan.EXE o lecție de colaborare și perseverență. „Oboseala s-a transformat în energie atunci când au văzut rezultatele muncii noastre , au mărturisit tinerii. Kickathon s-a dovedit a fi mai mult decât o competiție de robotică – a fost o demonstrație de spirit de echipă, creativitate și dorință de progres.

Echipa Trojan.EXE, formată din elevi din clasele IX-XII, dar și din voluntari din clasele de gimnaziu, se pregătesc acum să își continue drumul în sezonul FTC 2025–2026 și promit să fie prezentă și în viața comunității gherlene, așa cum au făcut și până în prezent. Membrii Echipei de robotică din cadrul Liceului Teoretic ”Ana Ipătescu” Gherla se pregătesc intens în vederea competițiilor naționale înscrise în calendarul perioadei următoare.

Szekely Csaba

