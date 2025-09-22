După tragedii naționale, Obama și Trump – un studiu în contraste

EXTERNE

Fostul președinte Barack Obama spunea că rolul unui președinte american este să „ne reamintească de legăturile care ne unesc”. Președintele Trump, se pare, nu este de acord.

În fața a mii de oameni, marți seară, fostul președinte Barack Obama și-a amintit unul dintre cele mai întunecate momente ale mandatului său, când Dylann S. Roof, un supremațist alb, a ucis nouă persoane de culoare într-o biserică din Carolina de Sud.

„Ca președinte al Statelor Unite, reacția mea nu a fost: Cine l-ar fi putut influența pe acest tânăr tulburat să comită un asemenea act de violență? Și apoi să merg să-mi atac adversarii politici și să folosesc asta”, a spus el.

Fără a-l menționa direct pe președintele Trump, Obama a criticat abordarea actualului lider după asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk, în Utah. În același timp, a demonstrat cât de mult a transformat Trump președinția americană de când Obama a părăsit Casa Albă și acesta a preluat mandatul.

În discursul său, Obama a spus că datoria unui președinte american, în astfel de momente, „este să ne reamintească permanent de legăturile care ne unesc”.

În propriile sale discursuri, în momente de tragedii naționale, Obama a urmat exemplul altor președinți, încercând, în clipe de șoc și durere colectivă, să caute unitatea care a lipsit americanilor pe parcursul celor opt ani ai săi în funcție.

După ce un bărbat a împușcat-o pe Gabrielle Giffords, reprezentantă democrată în Congres, Obama a cerut o nouă eră a civilității. După ce un alt atacator a ucis 26 de persoane – dintre care 20 de copii – la o școală din Newtown, Connecticut, Obama și-a șters lacrimile în sala de presă a Casei Albe. Iar când Roof a încercat să declanșeze un război rasial prin atacul asupra bisericii din Carolina de Sud, Obama și-a încheiat elogiul pentru pastorul ucis cântând „Amazing Grace”.

În unele privințe, acțiunile lui Obama după violențe politice și rasiale au fost, la rândul lor, divizive într-o țară deja marcată de polarizare. Tentativele sale de a impune măsuri stricte de control al armelor – mai ales după atacul de la școala Sandy Hook – au eșuat în mare parte din cauza opoziției vehemente a electoratului conservator. Mulți dintre acești conservatori aveau să devină susținători ai mișcării lui Trump, „Make America Great Again”.

Victoriile lui Trump din 2016 și 2024 au sugerat că Obama a supraestimat dorința țării de a avea un președinte unificator. Alegătorii l-au ales pe Trump, care a arătat clar că vede astfel de tragedii ca oportunități pentru câștig politic și personal. Iar într-o epocă a atenției fragmentate, stilul său – bombastic, agresiv – a rezonat mai puternic decât un mesaj tradițional de unitate.

„Conflictul și diviziunea au fost centrale în proiectul politic al lui Donald Trump încă de la început”, a spus David Axelrod, consilier de lungă durată al lui Obama. „Într-un fel, proiectul său politic s-a bazat pe o reacție la viziunea și abordarea lui Obama, pentru că unul predica literalmente despre umanitatea noastră comună, iar celălalt părea concentrat pe dezumanizarea adversarilor săi politici.”

Aproape imediat după uciderea lui Kirk, Trump a dat vina pe „stânga radicală” și a amenințat cu o represiune amplă împotriva oponenților politici, bazându-se pe argumentul nefondat că organizațiile democrate fac parte dintr-o conspirație violentă împotriva valorilor conservatoare. Autoritățile au spus însă că suspectul de 22 de ani, Tyler Robinson, care l-a ucis pe Kirk, îi detesta viziunile, dar a acționat singur.

Un document al procurorilor a consemnat că mama lui Robinson le-a spus anchetatorilor că fiul său devenise „mai orientat pro-gay și pro-drepturile trans” și că partenerul său, cu care locuia, trecea printr-o tranziție de gen, din bărbat în femeie.

Trump și aliații săi au susținut că asasinarea lui Kirk reprezintă un alt tip de violență politică, diferită de uciderea recentă a unui parlamentar democrat din Minnesota sau de atacul armat asupra lui Giffords în Arizona.

Din acest motiv, senatorul Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud și aliat apropiat al președintelui, a spus că nu are nicio rezervă în privința modului în care Trump a reacționat la moartea lui Kirk.
„Majoritatea republicanilor văd asta ca pe un atac menit să ucidă mișcarea lui Trump”, a spus el. „Ceea ce s-a întâmplat în Minnesota a fost îngrozitor. Dar nu încerca să ucidă o mișcare.”

De fapt, autoritățile din Minnesota au declarat că suspectul în acea crimă deținea documente scrise în care erau menționate zeci de potențiale ținte, inclusiv din statele vecine – politicieni, lideri civici, activiști pentru drepturile la avort și centre Planned Parenthood.

Referindu-se la tentativele de asasinat asupra lui Trump, precum și la atacul asupra lui Kirk, senatorul Graham a adăugat: „Anul trecut au încercat să-i zboare capul. Au asasinat una dintre cele mai vizibile figuri ale mișcării MAGA. Aceasta nu este violență politică normală.”

În ceea ce-l privește pe Obama, Trump și-a criticat predecesorul de ani de zile. În ultimele luni, el l-a acuzat pe Obama de trădare, invocând un raport al lui Tulsi Gabbard, directorul serviciilor de informații naționale, care încerca să submineze evaluarea conform căreia Rusia l-ar fi favorizat pe Trump în alegerile din 2016. Un purtător de cuvânt al lui Obama a calificat acuzațiile lui Trump drept „bizare”.

Abigail Jackson, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat într-un comunicat că Obama „este arhitectul diviziunii politice moderne din America”.
„Obama a folosit fiecare ocazie pentru a semăna dezbinare și pentru a-i întoarce pe americani unii împotriva altora, iar după președinția sa mai mulți americani au simțit că Obama a divizat țara decât că a unit-o”, a spus ea.

În discursul său de marți seara, Obama a invocat mai mulți lideri republicani din trecut pentru a sublinia că reacția președintelui actual reprezintă o abatere de la modul în care șefii de stat și-au înțeles rolul – acela de a uni țara în momente tragice.
„Cred că George W. Bush a crezut asta”, a spus Obama. „Cred că cei împotriva cărora am candidat – știu că John McCain credea asta. Știu că Mitt Romney credea asta. Ceea ce descriu eu nu este o valoare democrată sau republicană. Este o valoare americană. Și cred că în momente ca acesta, când tensiunile sunt ridicate, parte din rolul președintelui este să adune oamenii laolaltă.”

Obama l-a felicitat, de asemenea, pe guvernatorul Spencer Cox din Utah, republican, pentru modul în care a gestionat atacul armat, subliniind că, deși nu este de acord cu el în multe privințe, a apreciat modul în care acesta interacționează cu adversarii politici.
„El a demonstrat, cred, că este posibil să fim în dezacord respectând în același timp un cod de bază al modului în care ar trebui să ne implicăm în dezbaterea publică”, a spus Obama.

Jeffrey A. Engel, directorul Centrului pentru Istorie Prezidențială de la Universitatea Metodistă de Sud, a afirmat că abordarea lui Trump este o respingere a politicii tradiționale.
„Trump respinge tot ceea ce a însemnat politica americană după al Doilea Război Mondial”, a spus el, „care s-a bazat pe un anumit respect reciproc între facțiuni, pe sentimentul că exista ceva mai important pentru care țara să lupte decât ceea ce ar fi putut să o dividă.”

