ADMINISTRAȚIE

După accidentul grav din 23 septembrie, Clujul promite străzi mai sigure pentru elevi

13 octombrie 2025

Primăria Cluj-Napoca a reacționat prompt după accidentul petrecut pe 23 septembrie pe strada Avram Iancu când un elev de 12 ani a fost lovit de un autoturism în timp ce se afla pe trotuar.

Primăria Cluj-Napoca a anunțat că va implementa în regim prioritar o serie de măsuri pentru creșterea siguranței rutiere în jurul unităților de învățământ. Sub mesajul „Facem drumul spre și de la școală mai sigur — în fiecare zi, pentru fiecare copil”, autoritățile au reafirmat că protejarea vieților celor mici este o prioritate absolută.

În urma unei întâlniri recente între reprezentanții Primăriei, Poliției Municipiului Cluj-Napoca, Poliției Locale și Serviciului Siguranța Circulației, s-au stabilit următoarele măsuri care vor fi puse în aplicare în perioada următoare: montarea de garduri de protecție în apropierea școlilor, pentru a împiedica traversările neregulamentare și neatenția în trafic; suprainălțarea trecerilor de pietoni acolo unde infrastructura permite, pentru a reduce viteza autovehiculelor; instalarea de stâlpișori pentru a spori vizibilitatea pietonilor în zonele intens circulate; limitarea vitezei la maximum 30 km/h în jurul unităților școlare.

În plus, începând de acum, Poliția Locală, Jandarmeria și Poliția Municipiului vor intensifica prezența în jurul școlilor în intervalele orare critice – dimineața și la prânz – pentru a sprijini traversarea copiilor și a asigura o circulație fluentă și sigură.

