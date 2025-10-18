RELIGIE

Drumul Împăratului slavei

18 octombrie 20250 commentarii

Dumnezeu nu încetează să ne cheme înapoi la El. Domnul încă bate la ușa inimii. Hristos rupe cătușele care nu se văd cu ochii. Dumnezeul cel Viu ne cheamă la o bucurie pe care moartea nu o poate fura.

Lumea cere mult și oferă puțin. Lumina strălucește în cei care o caută sincer. Lumina lui Hristos nu se stinge, ci caută să strălucească în cei care Îl primesc. Nu-L căutăm pe Dumnezeu ca pe cineva absent; lumina Lui strălucește deja în noi, doar că ochii inimii noastre sunt adesea închiși.

Iisus nu ne dă crucea ca o povară fără sens, ci ca o dovadă a iubirii Sale. El nu pune pe umerii noștri o greutate străină, ci ne cheamă să purtăm împreună cu El ceea ce ne face asemenea Lui. Crucea nu este un obstacol în drumul vieții, ci însăși calea spre adevărata iubire. Când ne oferă crucea, Iisus ne oferă ocazia de a arăta că Îl iubim, chiar și în suferință, și că avem încredere în El mai mult decât în noi înșine.

Disonanța cognitivă” este un termen din psihologie care înseamnă tensiunea interioară pe care o simțim atunci când ceea ce credem sau gândim nu se potrivește cu ceea ce facem sau trăim. Dacă ne uităm în Evanghelie, putem vedea mai multe situații unde apare acest tip de tensiune:

1. Fariseii și Iisus: Fariseii spuneau că Îl iubesc pe Dumnezeu și țin Legea, dar faptele lor arătau mândrie, judecată și lipsă de iubire. Ei trăiau disonanța dintre ceea ce credeau despre ei (drepți) și ceea ce erau în realitate (nedrepți în inimă).

2. Tânărul bogat: Îl întreabă pe Iisus ce să facă pentru viața veșnică și spune că ține poruncile. Când Iisus îi cere să vândă averea și să urmeze calea iubirii, el se întristează, pentru că dorința lui de a-L urma pe Dumnezeu nu se potrivea cu atașamentul față de avere.

3. Petru la lepădare: Petru Îi promite lui Iisus că nu-L va părăsi niciodată. Când vine momentul greu, se teme și se leapădă. Aici apare conflictul între credința și dragostea lui față de Hristos și frica de moarte.

4. Mulțimile: Oamenii Îl primesc pe Iisus cu „Osana!”, dar la scurt timp strigă „Răstignește-L!”. Dorința lor de eliberare și așteptările politice nu se potriveau cu adevărata misiune a lui Hristos.

Pe scurt: în Evanghelie, disonanța cognitivă apare atunci când oamenii spun sau cred un lucru despre credința lor, dar faptele și trăirile lor nu se aliniază cu aceasta. Iisus tocmai această tensiune o luminează, chemând la unitate între gând, inimă și faptă.

Evanghelia nu e o colecție de reguli, ci vestea că viața nu se termină în eșecuri, în singurătate sau în moarte. Evanghelia îi spune omului de azi că eșecul nu este ultima pagină a vieții, că există o dragoste mai mare decât judecata celorlalți, și că moartea nu mai e zidul final, ci poarta spre o comuniune fără sfârșit.

De aceea, mântuirea nu e doar o promisiune pentru viitor, ci realitatea prezentă a unei inimi care L-a întâlnit pe Dumnezeu și nu mai poate trăi fără El. Evanghelia este vestea că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. În fața singurătății, ea aduce prezența unei Iubiri care rămâne; în fața eșecului, ea deschide șansa unui nou început; în fața morții, ea proclamă viața veșnică.

A crede în Evanghelie înseamnă a trăi din iubire și pentru iubire, cu ochii ridicați nu spre ceea ce pierdem, ci spre ceea ce Dumnezeu promite: că nici o clipă nu e lipsită de sens, că nici o rană nu rămâne nevindecată, și că viața, în final, înseamnă comuniune veșnică în iubirea Lui.

Ca El să nu mai fie respins, trebuie ca cei care cred în El să fie transparenți la lumina Lui, să nu predice doar cuvinte, ci să arate prin viața lor că Dumnezeu nu vine să ceară, ci să ofere: speranță, iertare, iubire. Atunci, chiar și cel mai îndurerat om va simți că Hristos e prietenul de care avea nevoie. Secretul e să vedem minunile, nu infernurile.

Voia lui Dumnezeu nu este niciodată ceea ce ne așteptăm. Dar de obicei este mai bună și mai mare. Voia lui Dumnezeu nu urmează logica noastră omenească, pentru că ea privește mai departe decât putem vedea noi. Ea nu este despre confortul de moment, ci despre creștere. Nu este despre dorințele noastre trecătoare, ci despre binele nostru veșnic.

O mare derută. O singură salvare. Iisus iese în fiecare dimineață pe ogorul lumii. Nu poartă plug, ci inima Sa. Și nu seamănă grâu, ci iubire. O aruncă pretutindeni — peste pământul bătătorit, peste stâncă, peste spini, peste brazda care așteaptă.

Hristos, Împăratul Slavei, ne arată un alt drum: să iubim eșecul. Nu pentru că este bun în sine, ci pentru că în el se ascunde o putere pe care succesul nu o poate dărui: puterea harului.

Pr. Marius Matei

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Nevoia de promptitudine

Arta, istoria și spiritualitatea Răsăritului, reunite la Zilele Artei Bizantine

Cântările cerului au răsunat la Cluj-Napoca din glasurile a aproape 4.000 de tineri ortodocși

Nevoia de promptitudine

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.