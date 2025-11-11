DECESE

Draga noastră verișoară ȚILU – CORNELIA CIMOCA -, îngerul pe care l-am avut pe pământ, ai plecat la Domnul!

11 noiembrie 20250 commentarii

Draga noastră verișoară

ȚILU – CORNELIA CIMOCA -,
îngerul pe care l-am avut pe pământ, ai plecat la Domnul!
Te rugăm să ne fii înger din ceruri de-acum!
Înmormântarea va avea loc miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 13,00, în Cimitirul Central.
Maria Galu (n. Boilă) cu familia, Livia Boilă și Ionuț Costea

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ca urmare a instituirii sensului unic pe strada Barc I, CTP Cluj-Napoca modifică traseele curselor de elevi E5 și E8

Treningul de bărbați: ce modele să alegi pentru comfort și performanță

Un pios omagiu colegei noastre, celei care a fost doamna doctor EVA KISS.

Cum funcționează tehnologia care transformă deșeurile în energie

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.