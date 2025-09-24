EVENIMENT

Două secții de votare la Cluj-Napoca pentru alegerile de peste Prut

24 septembrie 20250 commentarii

Cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea în zona Transilvaniei au posibilitatea de a vota duminică la Cluj-Napoca în cadrul alegerilor parlamentare din această ţară. Potrivit Ministerului de Externe din Republica Moldova, la Cluj-Napoca vor fi deschise două secții de votare care vor funcţiona la Casa de Cultură a Studenţilor, programul de vot fiind între orele 7-21.

Cele două secţii de votare sunt organizate cu sprijinul Instituţiei Prefectului, inspectoratele judeţene ale poliţiei şi jandarmeriei urmând să asigure măsurile specifice de ordine publică şi un climat social adecvat desfăşurării procesului electoral.

Cetățenii Republicii Moldova din diaspora pot vota prezentând unul dintre următoarele documente: buletinul de identitate sau cartea de identitate a cetățeanului Republicii Moldova (valabile); buletinul de identitate provizoriu sau cCartea de identitate provizorie (valabile); Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat).

Rămânerea pe calea europeană sau orientarea către Rusia – aceasta este alegerea pe care trebuie să o facă duminică cetăţenii Republicii Moldova, chemaţi să-şi desemneze reprezentanţii în parlament într-un context tensionat, cu războiul din Ucraina în imediata lor apropiere, comentează luni France Presse.

În total, 23 de partide politice, dar şi candidaţi independenţi, concurează pentru cele 101 locuri din parlamentul de la Chişinău.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), susţinut de preşedinta pro-europeană a ţării, Maia Sandu, şi aflat la putere din 2021, a pierdut teren din cauza dificultăţilor economice din fosta republică sovietică, divizată în două tabere ireconciliabile.

Lupta contra corupţiei şi reformele judiciare încă reprezintă obiective ce trebuie să fie atinse şi care au provocat frustrări în rândul populaţiei. În acest context, au sporit speranţele partidelor de opoziţie, dintre care unele sunt legate financiar de Moscova.

În cazul instalării unui guvern pro-rus după alegerile din 28 septembrie, Republica Moldova riscă să fie utilizată contra vecinului său ucrainean şi ca ”o rampă de lansare a atacurilor hibride contra Uniunii Europene”, a avertizat Maia Sandu.

Blocul Patriotic, principalul opozant al PAS, acuză că ruperea relaţiilor cu Moscova a contribuit la încetinirea economiei ţării şi la creşterea preţului gazului. El pledează pentru o normalizare a relaţiilor cu Kremlinul şi pe plan social a promis creşterea pensiilor.

În ceea ce o priveşte, preşedinta Maia Sandu acuză Rusia că a băgat ”bani murdari în valoare de sute de milioane de euro” în campania menită să influenţeze rezultatele scrutinului.

Mita, dezinformarea şi atacurile cibernetice au făcut inechitabilă campania electorală, potrivit guvernului de la Chişinău.

Anul trecut, şefa statului Maia Sandu acuzase Moscova că a încercat să corupă 300.000 de alegători în timpul alegerilor prezidenţiale.

Interzis să participe la scrutin şi fugit în străinătate după o condamnare pentru fraudă, oligarhul pro-rus Ilan Şor a promis, într-un mesaj video postat pe social media, câte 3.000 de dolari cetăţenilor moldoveni care ar ieşi pe stradă contra ”teroriştilor” aflaţi la putere. În luna august, o apropiată de-a sa, guvernatoare, a fost condamnată la şapte ani de închisoare pentru finanţare ilegală.

Primarul capitalei Chişinău, Ion Ceban, care a fondat Mişcarea Alternativă Naţională, regretă ”teama, ura şi divizarea” care au marcat ultimii patru ani.

Deşi majoritatea sondajelor de opinie creditează PAS cu prima şansă, analiştii contactaţi de AFP se arată prudenţi.

”Totul se va juca până în ultimul moment”, este de părere Valeriu Paşa, reprezentant al think-tank-ului WatchDog.md.

La scrutinul parlamentar din 2021, rata prezenţei la vor a fost de 52,3%. În cazul unor rezultate foarte fragmentate, riscul de instabilitate este mare, cu alianţe temporare sau alegeri anticipate, ”ceea ce ar fi foarte practic pentru interesele ruse”, estimează Paşa. 


Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Exclusiv pentru Făclia de Cluj,. Franța deschide porțile limbii române în școli. Ambasadorul Warnery: Fiecare dintre cele două țări vorbește limba celeilalte remarcabil

Podium dominat de femei la prima ediție Transylvania Butcher Wars

Mii de voluntari din Cluj au participat la Ziua de Curățenie Națională

Incident grav la Aeroportul Internațional „Avram Iancu”. Un controlor de trafic aerian a adormit în timpul serviciului!

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.