„Donează o zi de viață”. Clujul se unește prin muzică pentru copiii aflați în suferință

30 septembrie 20250 commentarii

În scopul sprijinirii construcției și funcționării Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” din Sânnicoară, primul centru din regiune dedicat copiilor care suferă de boli cronice progresive, va avea loc concertul caritabil „Uniți prin Muzică – Donează o zi de viață”. Concertul va fi susținut la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, str. Ion I.C.Brătianu, nr. 25, la data de 16 octombrie 2025, de la ora 19:00, de către pianistul și entertainerul internațional Dima Belinski. Evenimentul este descris de organizatori, Clubul Rotary Cluj-Napoca Hoia, unul de suflet care îmbină arta și solidaritatea.

Aici, cei mici și familiile lor vor beneficia de îngrijire medicală, socială, psihologică și spirituală, oferită gratuit. Costurile de funcționare ale centrului se ridică la 70.000–80.000 euro pe lună. Pentru fiecare copil dintre cei 35 care vor fi internați aici, îngrijirea costă 300 lei pe zi – exact valoarea biletului-donație la acest concert. Astfel, fiecare participant la concert va contribui direct la „o zi de viață” oferită unui copil aflat în suferință”, anunță organizatorii.

Apel către comunitate

Prin acest concert, dorim să transformăm muzica într-un mesaj de speranță. Invităm întreaga comunitate clujeană să ni se alăture, pentru ca împreună să dăm o șansă la alinare și demnitate copiilor care trec prin suferințe greu de imaginat”, declară președintele Rotary Club Cluj-Napoca Hoia, Nicoleta Ignat. Organizatorii mai transmit că publicul va avea parte de o experiență inedită: „It’s More Than Just A Piano Show!”, un concert extraordinar susținut de pianistul și entertainerul internațional Dima Belinski. Un spectacol care a cucerit publicul din peste 100 de țări și a fost prezentat de peste 700 de ori, revine la Cluj cu energia și farmecul său unic, combinând virtuozitatea pianului cu umorul, comedia și interacțiunea directă cu spectatorii. Seara va fi cu atât mai specială prin prezența carismaticului actor Bob Rădulescu, amfitrionul evenimentului, care va aduce un plus de culoare și bună dispoziție. Repertoriul va include atât piese românești reinterpretate original, cât și melodii internaționale, alături de voci tinere care vor readuce la viață șlagăre celebre în aranjamente jazzistice și moderne”, arată aceiași organizatori.

Bilet-donație costă 300 lei, echivalentul unei zile de îngrijire pentru un copil. Detalii și bilete: https://rotaryhoia.ro/uniti-prin-muzica-doneaza-o-zi-de-viata-concert-caritabil-pentru-centrul-de-ingrijiri-paliative-pediatrice-sf-hristofor-16-octombrie-2025/
Reamintim faptul că Clubul Rotary Cluj-Napoca Hoia este parte a rețelei internaționale Rotary, formată din lideri profesioniști și comunitari dedicați sprijinirii proiectelor de impact. Prin acțiuni și evenimente caritabile, clubul susține dezvoltarea comunității locale și sprijinirea celor aflați în nevoie.

