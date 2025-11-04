EXTERNE

Donald Trump se mândreşte cu renovarea unei băi din Casa Albă

4 noiembrie 20250 commentarii

Marmură de la podea până la tavan: Donald Trump a salutat vineri renovarea unei băi de la Casa Albă, clădire din care a distrus deja o parte pentru a construi o sală de bal în valoare de 300 de milioane de dolari, informează AFP.

Într-o serie de mesaje şi fotografii distribuite pe reţeaua sa de socializare, Truth Social, preşedintele american a prezentat cum arăta sala de baie, numită Lincoln, înainte şi după renovare.

Înainte de renovare: gresie verde pal pe pereţi, o chiuvetă albă montată pe un picior metalic.

După renovare: marmură albă pe podea şi pe pereţi, robinete aurii şi un candelabru pe tavan.

„Am renovat baia Lincoln din Casa Albă. Aceasta fusese renovată în anii 1940 în stil Art Deco, cu gresie verde, ceea ce este complet nepotrivit pentru perioada (preşedintelui Abraham) Lincoln”, a scris actualul preşedinte american.

„Acum am folosit marmură albă şi neagră lustruită. Se potriveşte foarte bine cu epoca lui Abraham Lincoln şi ar putea chiar să corespundă cu marmura originală”, a adăugat magnatul imobiliar, mare adept al marmurei şi al aurului.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Albanezii ocolesc cu brio interzicerea aplicaţiei TikTok

Salman Rushdie: Trăim în „epoca neruşinării”

Trump afirmă că Xi Jinping înţelege „consecinţele” unei invazii chineze în Taiwan

China deschide ”Drumul Polar al Mătăsii” către Europa 

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.