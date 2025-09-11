EXTERNE

Donald Trump, huiduit şi declarat un „Hitler al epocii noastre” într-un restaurant din Washington

11 septembrie 2025

 

Manifestanţi l-au huiduit pe preşedintele american Donald Trump într-un restaurant din Washington marţi seara, strigând „Eliberaţi Washingtonul! Eliberaţi Palestina! Trump este un Hitler al epocii noastre!”, potrivit unor înregistrări video devenite virale pe reţelele sociale, informează AFP.

Republicanul de 79 de ani s-a apropiat de manifestanţii care fluturau bannere reprezentând drapelul palestinian, oprindu-se la câţiva metri de ei timp de câteva secunde, dând din cap şi zâmbind placid fără a răspunde.

Câteva secunde mai târziu, el a făcut semn serviciului său de securitate (Secret Service) să îndepărteze manifestanţii, spunând „haideţi, să mergem”.

În înregistrările video mai pot fi auzite de asemenea alte persoane din restaurant huiduind sau scandând „U-S-A! U-S-A!”.

Purtătoarea de cuvânt a preşedintelui american, Karoline Leavitt, a confirmat că Donald Trump şi echipa sa au luat masa într-un restaurant din apropiere de Casa Albă, însă fără a informa despre vreun incident.

Donald Trump, care ia rar cina în public, era însoţit, în afară de Leavitt, de vicepreşedintele său JD Vance, de secretarul apărării Pete Hegseth şi de secretarul de stat Marco Rubio.

