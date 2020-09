Domnule profesor dr Nelu Tătaru,

Articol scris in EDITORIAL

Intenția era de a scrie despre începutul unui nou an școlar. Mi-am dat seama că nu merită. Nu merită din mai multe motive. Am scris despre învățământul românesc mai multe articole. Au scris și mulți alți condeieri, subiectul a fost și este întors pe toate fețele, să fiu sincer, constat că s-a spus aproape tot. Scrisul și-a făcut datoria. Practica nu, dovadă că se începe un an școlar 2020-2021 nesigur din multe puncte de vedere, nu insist asupra lor, sunt cunoscute. Multe sunt datorită implicării dumneavoastră, din postura de voce autorizată a Ministerului Sănătății, una dintre ele. Sunt mai multe voci, nu toate rezonează, fiecare înțelege ce vrea.

Datorită dumneavoastră, am ajuns să retrăim momente unice, de neuitat. Mi-este greu până și să le ordonez, să le găsesc logica, o explicație cât de cât. Dar este cu adevărat o performanță ca într-un domeniu de responsabilitate – Direcția Monitorizare, Implementare Spitale Regionale; postul consilier -, să angajezi o cântăreață și fotomodel deopotrivă, două legături la un leu mai bine spus. Fie ea și absolventă cu studii superioare, nu de specialitate însă.

Am citit cu atenție, condițiile generale de participare la concurs. Se cer, indiferent de funcția ocupată, studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice, vechime 6, 5 ani. Se mai cer studii superioare cu diplomă de licență în domeniul ingineriei civile, specializarea construcții civile, industriale și agricole, vechime tot 6, 5 ani. În fine, se cer și studii superioare cu diplomă de licență în domeniul…sănătății, specializarea medicină, vechimea 6, 5 ani. Proaspăt angajata în funcția de consilier, fie și debutant, este absolventa Facultății de drept din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, plusul reprezentându-l un masterat în Drept European. Condițiile de participare la concurs bat specialitatea drept, bat și până dreptul european. Ca să nu mai amintesc de faptul că angajarea s-a făcut fără repectarea condițiilor, cu alte cuvinte, fără concurs. Mie unul nu-mi sună bine/corect deloc. Nu le sună nici altora, angajarea supără, cu toată frumusețea domnișoarei în cauză, cu toată vocea de aur pe care o posedă. Sau de bronz, de platină, nu contează metalul sau strălucirea lui, contează modul fraudulos de angajare. Mă gândesc la cât de greu găsesc muritorii de rând un serviciu decent. Mă mai gândesc și ce noroc au unii, mai ales unele. Unele a căror calitate stă în frumusețte, voce, picioare lungi, ochi, buze, frunți, degete lungi și fine, ținute extravagante, zâmbete amețitoare, poșete de firme, ciorapi transparenți…Ce calități mai are această Codruța Elena Filip la cei 24 de ani pe care-i are? E doar o întrebare, nu cred că aveți un răspuns clar. Noi vedem în această angajare cu totul și cu totul altceva, poate ne luminați dumneavoastră. Și să vă mai spun ceva. Am citit cu atenție atribuțiile ce-i revin tinerei angajate, atribuții generale, atribuții specifice, multe, importante, greu de stăpânit pentru cineva fără experiență. Și să fiu înțeles, sunt pentru sprijinirea tinerilor, articolele despre viitorii seniori ai României sunt multe. Dar să angajezi o tânără și fără studii de specialitate, și fără experiență în domeniu, este deja prea mult. Ați dispus un control, este de ochii lumii, știm deja cum arată și comunicatul post control. Tânăra în cauză… corespunde. Nu toți tinerii au așa noroc în viață.

Angajarea tinerei și crudei Codruța, ne reamintește, nu cu plăcere desigur, de multele angajări în posturi cheie, ale unor no name-uri, șoferi de taxi, ospătari, tapițeri, femei de serviciu, cazurile sunt cunoscute nu insist asupra lor. Traversăm o perioadă pe care eu unul aș numi-o dictatura mediocrității. Inși promovați peste noapte sau peste zi, sau ambele, printr-o autentică încrengătură de interese, toate de partid. Avem de-a face cu multe cariere construite prin contorsiuni morale amețitoare, dubioase. Uite așa, au ajuns să conducă țara oameni fără studii sau cu studii la universități desființate sau pe cale de desființare, inși cu diplome luate la 50+ ani, lucru altfel lăudabil, dar ineficient pentru un rol cheie într-un minister, șamd, șamd, șamd…

Închei rândurile de față supunându-vă atenției un citat, unul singur, care vă aparține: ”Suntem pe trend crescător, dar scăzând ca intensitate a creșterii, nu suntem în scădere”. Poate ne traduceți și nouă cele afirmate.