Doliul ultramediatizat şi militant al văduvei lui Charlie Kirk

17 septembrie 20250 commentarii

AFP

Erika Kirk, văduva activistului conservator american Charlie Kirk, ucis în timpul unei reuniuni publice săptămâna trecută, a ales să-şi trăiască doliul într-un mod ultramediatizat, hotărâtă să ducă mai departe lupta ideologică pe care cuplul o împărtăşea.

În vârstă de 36 de ani, căsătorită din 2021 şi mamă a doi copii mici, fostă Mss Arizona în 2012 şi instalată cu familia în acest stat din vestul SUA, tânăra văduvă cu ochi albaştri pătrunzători şi cu păr blond lung, cu o cruciuliţă la gât, apără viziunea lui Charlie Kirk, apologet al unei Americi creştine şi tradiţionaliste.

La două zile după ce „portdrapelul” tineretului trumpist, aflat în fruntea mişcării conservatoare Turning Point USA, a fost ucis cu un foc de armă într-un campus universitar american, ea a luat cuvântul pe reţelele sociale, pentru o declaraţie cu aerul unei mărturisiri de credinţă.

„Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri”, a promis ea, stând în picioare alături de fotoliul din care soţul ei îşi anima podcastul foarte urmărit.

„Răufăcătorii responsabili de uciderea soţului meu nu au nicio idee ce au făcut. L-au ucis pe Charlie pentru că a predicat un mesaj de patriotism, credinţă şi iubire milostivă a lui Dumnezeu. Toată lumea ar trebui să ştie acest lucru”, a spus ea.

„Nu aveţi idee despre ceea ce tocmai aţi declanşat. Nu aveţi idee despre focul pe care l-aţi aprins în interiorul acestei soţii. Strigătul acestei văduve va răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă”, a continuat ea, îndemnându-i pe tinerii care rezonează cu mesajul său să se alăture mişcării cofondate de soţul ei şi mulţumindu-i personal preşedintelui american Donald Trump pentru sprijinul lui.

Preşedintele republican a anunţat că va fi prezent la ceremonia de omagiere organizată duminică în Arizona, la Glendale, pe un stadion de peste 60.000 de locuri.

Activităţile antreprenoarei şi realizatoarei de podcast Erika Kirk sunt impregnate de credinţa sa creştină mărturisită. Linia sa de haine denumită „Proclaim” afişează citate din Biblie şi imagistică religioasă. Cu „Biblein365” ea oferă îndrumări zilnice pentru citirea Bibliei pe parcursul unui an. Podcastul ei săptămânal îşi propune „să vă permită să respiraţi adânc şi să spuneţi că ‘Dumnezeu are grijă de asta'”, descrie ea pe site-ul său.

Licenţiată în drept, în ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, Erika declară că în prezent face un doctorat în studii biblice la o universitate evanghelică.

Cu peste 5 milioane de abonaţi pe Instagram, Erika Kirk îşi împărtăşeşte acolo doliul îndeaproape. Într-o serie întreagă de fotografii şi înregistrări video postate vineri, Erika se arată ţinând şi îmbrăţişând mâna regretatului ei soţ, aplecată peste sicriul pe jumătate deschis. Totodată, este înfăţişată chircită de durere pe pista unui aeroport alături de JD Vance şi de soţia lui Usha, înainte ca rămăşiţele pământeşti ale lui Charlie Kirk să fie transportate la bordul avionului vicepreşedintelui american.

Imaginea publică a cuplului lor a fost utilizată de Charlie şi Erika Kirk ca produs „loss leader” (produs vândut intenţionat la un preţ foarte mic, uneori chiar în pierdere, pentru a atrage clienţii. n.r.) pentru mişcarea conservatoare a influencerului apropiat de Donald Trump.

În iunie, la Dallas, Erika s-a alăturat soţului ei pe scena celei mai mari reuniuni a tinerelor femei conservatoare din SUA, organizată de Turning Point USA.

„Nu vă irosiţi diploma atunci când vă creşteţi copiii în înţelepciune, iubire şi adevăr. Nu vreau să alergaţi după un salariu”, le-a spus atunci Erika Kirk, citată de New York Times, considerând că a te căsători „după 30 de ani nu este ideal”.

„Dumnezeu este atât de minunat. Când l-am întâlnit pe Charlie, cariera a devenit ultima mea grijă”, s-a confesat ea.

„Lupta noastră nu este doar una politică, ea este înainte de toate spirituală”, a subliniat văduva lui Charlie Kirk vineri, angajându-se ca mişcarea sa să devină „mai puternică, mai sonoră, mai ambiţioasă şi mai mare ca oricând”.

Semn al rezonanţei cauzei lor comune, din ziua în care popularul influencer a fost ucis s-au strâns deja donaţii în valoare de milioane de dolari prin diverse iniţiative de susţinere.

