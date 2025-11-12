INTERNE

DNA a descins la Primăria Cluj-Napoca

12 noiembrie 20250 commentarii

Procurorii Serviciului Teritorial Cluj al DNA au descins miercuri dimineața la Primăria Cluj-Napoca de unde au ridicat mai multe documente ce vizează achiziții pentru o serie de proiecte pe care municipalitatea le are în derulare. Au fost vizate Serviciul Achiziții Publice și Serviciul Tehnic. „La solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj-Napoca în această dimineață a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate în cadrul demersului DNA. Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborează instituțional cu organele statului potrivit prevederilor legale”, a transmis IPJ Cluj. În cadrul perchezițiilor, procurorii nu au fost însoțiți de polițiști sau jandarmi.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Bursa a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de miercuri

Sindicaliştii BNS protestează în Piaţa Victoriei faţă de politicile guvernamentale care au alimentat inflaţia

De ziua lor, veteranii din teatrele de operații și-au omagiat confrații, căzuți la datorie. Galerie foto

Un elev din Cluj-Napoca a mers la școală cu o replică de armă . O colegă a fost lovită cu o bilă

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.