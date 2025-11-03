INTERNE

Direcția Silvică Cluj este inclusă în Direcția Silvică Transilvania de Vest

3 noiembrie 20250 commentarii

Zilele trecute, Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj, a făcut o interpelare ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, având ca obiect punerea la dispoziție a unor date legate de „Sediul Direcției Silvice Transilvania de Vest”. În răspunsul revenit deputatului, semnat de secretarul de stat Cosmin Răzvan Butuza, se specifică faptul că principalul criteriu avut în vedere la stabilirea structurii Direcției Silvice Transilvania de Vest, respectiv amplasarea sediului la Deva, „a fost determinat de suprafața fondului forestier atribuit județului pe care această structură urmează să îl gestioneze”. Conform datelor oferite de Ministerul Mediului, Direcția Silvică Transilvania Vest ar urma să administreze fondul forestier aferent județelor: Alba – 79.061 ha; Cluj – 74.116 ha; Hunedoara – 149.425 ha; Sălaj – 64.627 ha.

Rezultatele urmează a fi monitorizate

Secretarul de stat Cosmin Răzvan Butuza precizează în răspunsul său că „Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva” a fost stabilit cu scopul de crea o administrație silvică eficientă, flexibilă, responsabilă și capabilă să implementeze cerințele de planificare a gestionării pădurilor …„prin utilizarea în mod transparent a unor obiective, ale căror rezultate să poată fi monitorizate în mod obiectiv, prin delimitarea competențelor fiecărei structuri și responsabilizarea corespunzătoare a conducerii acesteia”.

Un fond forestier de munte cu o faună variată

Fondul forestier administrat de Directia Silvică Cluj este situat în bazinele râurilor Someșul Rece, Someșul Cald, Someșul Mic, Crișul Repede și Aries, în subregiunile geomorfologice Muntii Apuseni și Podișul Someșan. Altitudinea variază între 201 m – Câmpia Turzii și 1826 m Vârful Muntele Mare. Climatul este de tip continental moderat, cu precipitații medii anuale cuprinse între 410-620 mm și o temperatura medie anuala de 8.2 grade C.
Aproape 60% din suprafețele forestiere se afla în zona de munte, iar restul în cea colinară și de cămpie. Câmpia, în adevaratul sens al cuvântului, lipsește din raza D.S. Cluj , fiind suplinită de luncile largi ale râurilor Someșul Mic și Arieș (partea inferioară). Diversitatea condițiilor staționale a determinat, însă, existența unei palete largi de formațiuni forestiere începănd cu gorunetele și ceretele pure, până la molidișurile de limită.

Pădurea constituie cel mai important factor de stabilitate și echilibru iîn natură, o resursa regenerabilă de prim rang. Odata cu evoluția societății, padurea nu mai este percepută astăzi de către omenire doar ca o simplă sursă de lemn, ci drept un cadru, o condiție de viață care trebuie gospodarită în concordanță cu supremul interes ecologic, adică cel al conservării acesteia și a biodiversității sale. În pădurile administrate de Direcția Silvică Cluj își duce viața o varietate fascinantă de animale sălbatice. Maiestuosul cocoș de munte, falnicul cerb, singuraticul râs, delicatul căprior și agilul iepure pun in valoare din plin biotipurile prielnice fiecăruia, laolaltă cu flămândul lup, fiorosul mistreț și masivul urs.

Beniamin Pascu

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Bărbat accidentat grav pe trecerea de pietoni

Accident rutier mortal la Mera

Cloudul guvernamental: o Fata Morgana

Persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.