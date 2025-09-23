ADMINISTRAȚIE

Dialog pentru noi parteneriate între Franța și județul Cluj

23 septembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a primit luni vizita unei delegații oficiale franceze conduse de Excelența Sa, Nicolas Warnery, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în România. Întâlnirea, găzduită de vicepreședinții forului administrativ, Radu Rațiu și Vákár István, a avut ca scop consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea de noi direcții de colaborare între Cluj și Franța.

Din delegația franceză au făcut parte Isabelle Pérot, Consilier de cooperare și acțiune culturală al Ambasadei Franței și Director al Institutului Francez din România, Rabie Ben Atitallah, Atașat de cooperare științifică și universitară, Alexandra Servel, Director delegat al Institutului Francez din România la Cluj-Napoca, Armelle Warnery și Pascal Fesneau, Consul onorific al Franței la Cluj-Napoca.

Parteneriate pentru dezvoltare

În debutul întâlnirii, vicepreședintele Radu Rațiu a subliniat importanța vizitei pentru Cluj, un județ aflat în plină expansiune economică și culturală. „Vizita delegației în capitala Ardealului și unul dintre cele mai dinamice orașe din țară ne încântă, cu atât mai mult cu cât Franța, un stat puternic și prosper, este un important partener comercial al Clujului și al României. Suntem deschiși spre acele colaborări care pun în evidență avantajele județului nostru și care facilitează transferul de cunoștințe, expertiză și experiență între specialiștii celor două părți”, a declarat Rațiu.

Oficialii clujeni au prezentat delegației franceze platforma informatică Ghișeul Unic, un proiect inovator prin care Consiliul Județean Cluj a devenit primul din țară ce permite obținerea online a unor documente cu valoare juridică deplină. Acest exemplu de digitalizare a administrației a fost apreciat ca un model de bună practică.

Accent pe educație și schimburi universitare

Discuțiile au vizat și mediul academic, considerat un pilon esențial al dezvoltării Clujului. Reprezentanții Consiliului Județean au evidențiat rolul universităților locale în formarea unei forțe de muncă competitive, multilingve și înalt calificate.

„Suntem deschiși să colaborăm pentru inițierea unor parteneriate reciproc avantajoase și să facilităm demararea unor colaborări între primăriile clujene interesate și instituții omoloage din Franța. Cu siguranță, suntem interesați să avem parteneri francezi și să învățăm din experiența pozitivă a Franței”, a afirmat vicepreședintele Vákár István.

Investiții franceze în Cluj

Conform datelor oficiale, Franța are deja o prezență economică semnificativă în județ: 266 de agenți economici cu capital francez activează pe piața clujeană, iar valoarea totală a capitalului investit depășește 177 de milioane de lei. Această realitate consolidează Franța în rândul celor mai importanți investitori străini în regiune.

Vizita ambasadorului Warnery și a delegației sale confirmă interesul comun pentru dezvoltarea de proiecte bilaterale în domenii diverse – de la digitalizare și administrație publică, până la educație, cultură și economie. În același timp, întâlnirea a reprezentat un pas important în consolidarea parteneriatului franco-clujean, într-un context în care Clujul își afirmă tot mai mult rolul de hub regional pentru inovație, business și educație.

 

ziarulfaclia.ro
