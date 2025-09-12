POLITICĂ

Deputatul Remus Lăpușan: Cursele ilegale și trotinetele haotice pun vieți în pericol

12 septembrie 20250 commentarii

Deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, atrage atenția asupra pericolelor din trafic și solicită Ministerului Afacerilor Interne măsuri concrete pentru combaterea curselor ilegale de mașini, a accidentelor cauzate de trotinetele electrice și pentru întărirea campaniilor de prevenție rutieră.

Deputatul clujean susține că siguranța rutieră trebuie tratată ca o prioritate națională, subliniind că viețile oamenilor sunt puse în pericol zilnic din cauza curselor ilegale, a vitezei excesive sau a comportamentului imprudent al utilizatorilor de trotinete electrice. Parlamentarul a transmis o interpelare oficială către Ministerul Afacerilor Interne, solicitând date concrete și măsuri urgente.

Potrivit răspunsului primit, autoritățile derulează acțiuni constante pentru prevenirea accidentelor și pentru creșterea siguranței în trafic, inclusiv prin campanii de educație, controale zilnice și colaborări interinstituționale.

Este esenţial ca siguranţa rutieră să fie tratată ca o prioritate, pentru că vorbim despre vieţile oamenilor. Răspunsurile primite confirmă că există atenţie constantă și acțiuni în desfășurare la nivel național și local”, a declarat Lăpușan.

Statistici alarmante în Cluj: trotinetele, un risc crescut

Datele oficiale indică o scădere generală a numărului de accidente rutiere în județul Cluj, dar atrag atenția asupra incidentelor tot mai frecvente implicând trotinete electrice. Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, în județul Cluj au avut loc 163 de accidente cu trotinete electrice, dintre care 133 în Cluj-Napoca. În 2024, s-au înregistrat 1.169 de accidente rutiere, față de 1.217 în 2023, o scădere de 4%. Numărul deceselor a scăzut de la 44 la 38, iar al răniților grav de la 182 la 165.

Principalele cauze ale accidentelor rămân: indisciplina pietonilor, bicicliștilor și a utilizatorilor de trotinete electrice, viteza excesivă și nerespectarea priorității.

Pentru prevenirea acestor evenimente au fost gândite o serie de măsuri.

Printre acestea, se numără: 33 de planuri de acțiune pentru 2025, cu obiectivul de a preveni accidentele și comportamentele riscante; Campanii de educație rutieră în școli și comunități; proiectul „Drumuri sigure spre școală” (în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, UBB, DSP și ONG-uri); controale zilnice ale Poliției Rutiere, inclusiv pentru depistarea curselor ilegale; utilizarea tehnologiei GIS pentru identificarea zonelor cu risc; acțiuni tematice în cadrul calendarului european ROADPOL; patrule școlare și caravane de educație rutieră; soluții de infrastructură: treceri de pietoni, iluminat, piste pentru biciclete.

Deputatul Lăpușan cere consolidarea măsurilor de prevenție:. „Este important ca aceste acţiuni să continue şi să fie consolidate prin programe de educaţie civică şi rutieră, pentru că doar prin prevenţie şi responsabilitate putem reduce numărul accidentelor. Doar prin consecvență și implicare putem construi un climat de normalitate, în care respectul pentru lege și pentru viața celorlalți să devină regulă, nu excepție”, a concluzionat deputatul Remus Lăpușan.

