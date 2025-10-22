POLITICĂ

Deputatul PSD Remus Lăpușan solicită încheierea capitolului privilegiilor

22 octombrie 20250 commentarii

Deputatul PSD de Cluj, Remus-Gabriel Lăpușan, a susținut, miercuri, în plenul Camerei Deputaților o declarație politică în care a subliniat necesitatea reformei pensiilor speciale și aplicarea acelorași reguli pentru toți cetățenii. Potrivit acestuia, „legea trebuie să fie aceeași pentru toți”.  

Lăpușan a catalogat reforma sistemului de pensii drept una dintre cele mai sensibile, dar și necesare teme ale prezentului, reprezentând o datorie a statului de a asigura echitate, sustenabilitate și respect pentru contribuția fiecăruia.  

În contextul discuției despre pensiile speciale, deputatul a arătat că reforma pensiilor magistraților nu este îndreptată împotriva profesiei, ci reprezintă o încercare firească de a corecta dezechilibrele acumulate în timp. El a explicat că într-un stat de drept, principiul echității este esențial în toate politicile publice, iar o societate nu poate fi coezivă dacă regulile se aplică diferit și sacrificiile nu sunt împărțite proporțional.  

Parlamentarul PSD a menționat că toate partidele din coaliția actuală și-au asumat responsabilitatea de a finaliza această reformă într-un mod echilibrat și constituțional. El a subliniat că procesul legislativ trebuie să fie corect, riguros și lipsit de excese, ținând cont de recomandările Comisiei Europene, observațiile Curții Constituționale și opiniile specialiștilor din sistemul judiciar, pentru ca rezultatul să fie legitim și acceptat de societate.  

Deși a afirmat că magistrații merită un statut demn, stabil și respectat, Lăpușan a insistat că este la fel de important ca toate categoriile sociale să fie tratate cu aceeași măsură, nicio lege nefiind menită să creeze privilegii.
„Nimeni nu trebuie să fie deasupra regulilor pe care tot statul le stabilește”, a adăugat deputatul.  

Remus Lăpușan a mai susținut că reforma pensiilor magistraților trebuie să devină un exemplu de bună guvernare, demonstrând că România poate îmbina rațiunea cu echilibrul, corectitudinea cu respectul și legalitatea cu responsabilitatea. El a pledat pentru deschiderea unui nou capitol al echității, în care regulile se aplică pentru toți, iar legea este un reper.  

