EXTERNE

Democrații tocmai au făcut un pas important spre a reintra în formă

5 noiembrie 20250 commentarii

New York Times

Victoriile din New York City, New Jersey, Virginia și alte locuri au fost decisive, dar noi teste politice se profilează pentru un partid care încă își reconstruiește imaginea. O analiză a reputatei jurnaliste Lisa Lerer.

Cu triumfurile lor din noaptea alegerilor de marți, democrații au arătat că partidul lor demoralizat — care și-a petrecut ultimul an cufundat în autoînvinovățiri și căutări sufletești — poate încă să atingă cel mai important obiectiv din politică.

Ei pot câștiga. Și pot câștiga la scară mare.

Victoriile decisive pentru funcțiile de guvernator în Virginia și New Jersey, de primar al orașului New York și pentru o inițiativă legislativă majoră din California — care ar putea aduce democraților până la cinci locuri în Camera Reprezentanților anul viitor — au demonstrat semne cruciale de revenire pentru un partid care, doar cu un an în urmă, fusese înfrânt în toate cele șapte state-cheie prezidențiale, pierduse controlul Senatului și nu reușise să câștige Camera.

Rezultatele au arătat un nivel de determinare și energie printre alegătorii democrați care a lipsit la alegerile din 2024. De data aceasta, candidații lor au fost mai puternici, campaniile lor s-au concentrat intens pe problema accesibilității vieții și pe dorința aprinsă de a-l lovi politic pe președintele Trump. Dacă uriașele proteste No Kings de luna trecută au fost semnalul de alarmă, alegerile de marți au fost confirmarea, democrații demonstrând din nou că pot mobiliza un vot puternic atunci când domnul Trump se află la Casa Albă.

Totuși, în ciuda energiei aduse de succes, Partidul Democrat încă nu s-a coagulat în jurul unei identități politice coerente sau al unei strategii electorale clare care să funcționeze atât în statele indecise, cât și în cele sigure. Rezultatele de marți sugerează că se profilează o luptă internă în partid, pe măsură ce democrații se pregătesc pentru dificilele alegeri intermediare din 2026 și pentru o competiție prezidențială deschisă în 2027–2028.

Sunt ei mai competitivi ca partid centrist, în stilul lui Mikie Sherrill și Abigail Spanberger — noii guvernatori moderați aleși ăn New Jersey și Virginia — ambele concentrându-și campaniile pe atacarea lui Trump, mai degrabă decât pe propunerea unor idei îndrăznețe? Sau partidul este mai bine poziționat să câștige printr-o viziune populistă, precum cea a lui Zohran Mamdani, socialist democrat care a câștigat alegerile pentru primăria New York-ului cu o critică amplă a exceselor capitalismului și cu promisiunea de a învinge vechea gardă a politicii democrate?

Big Tent

Liderii importanți ai democraților vor să împace pe ambele direcții, declarând marți că a sosit timpul pentru o nouă eră a politicii „cu cort larg” (big tent) în interiorul partidului, care să-i acomodeze atât pe progresiștii de tipul lui Mamdani, cât și pe democrații centriști din establishment. Acești lideri cred că cheia pentru succesul democraților — și o lecție oferită de rezultatele de marți — este combinarea unor teme câștigătoare, precum costul ridicat al vieții, cu un stil de campanie autentic și omniprezent, concentrându-se mai puțin pe politici sau teste ideologice care dezbină partidul.

„Ceea ce funcționează în Manhattan nu va funcționa în Virginia, iar ceea ce funcționează în Virginia nu va funcționa în Michigan — și asta e în regulă,” a spus senatoarea Elissa Slotkin, democrată din statul Michigan, stat pe care Trump l-a câștigat în 2024. „A câștiga în diferite locuri din țară, cu alegători și experiențe foarte diferite, ar trebui să fie motiv de sărbătoare, nu de critică.”

Pete Buttigieg, candidat la președinție în 2020 și secretar al transporturilor în administrația Biden, a declarat că victoriile de marți — în regiuni diferite ale țării, cu electorate diverse — demonstrează că partidul „poate reuși doar dacă este o coaliție amplă.”

„Ceea ce arată acest lucru este că putem avea candidați cu prescripții și stiluri diferite,” a spus Buttigieg. „Pentru mine, prin definiție, dacă toți reușesc, lecția principală nu este despre a merge într-o direcție sau alta într-o bătălie națională. Lecția este să ne concentrăm pe lucrurile care contează cel mai mult pentru alegători.”

Dar chiar și în victorie, Partidul Democrat rămâne unul plin de tensiuni legate de vârstă, ideologie, tactici și ton, și încă își reconstruiește imaginea afectată. Democrații par deja îndreptați spre confruntări ideologice intense în Maine, Michigan și Texas, unde luptele din alegerile primare între candidați progresiști și democrați din establishment sunt deja în desfășurare.

„Acum va exista o bătălie în interiorul Partidului Democrat între cei care îi vor indica pe Spanberger și Sherrill drept modele pentru tipul de campanii pe care trebuie să le desfășurăm, și cei care îl vor lua pe Mamdani drept model pentru un alt tip de politică”, a spus Howard Wolfson, fost viceprimar al orașului New York și strateg democrat. „Totul se reduce la faptul că democrații trebuie să-și dea seama pe cine vor ca purtători de standard în 2026 și 2028.”

Disputele legate de nominalizări vor continua

Uneori, disputele din culisele democraților — în ședințele de strategie și pe grupurile lor de mesaje — legate de domnul Mamdani au izbucnit în spațiul public.

Senatorul Bernie Sanders, progresistul din Vermont, l-a numit pe acesta „viitorul Partidului Democrat”. Întrebat dacă este de acord, Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților și congressman din New York, a respins rapid ideea, deși îl susținuse pe domnul Mamdani chiar înainte de începerea votului. Senatorul Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat și, de asemenea, newyorkez, a refuzat să-și declare sprijinul pentru Mamdani.

Există, de asemenea, semne că membrii aripii liberale, frustrați, ar putea canaliza o parte din nemulțumirea lor față de administrația Trump împotriva propriilor lideri la alegerile intermediare din 2026 — la fel cum au făcut republicanii în alegerile din 2010, când mișcarea insurgentă Tea Party a provocat confruntări dure în alegerile primare din întreaga țară.

Guvernatoarea Kathy Hochul din New York a simțit acea furie pe scenă, la un miting recent pentru domnul Mamdani, când alegătorii progresiști i-au acoperit discursul cu scandări precum „Taxați bogații!” Domnul Mamdani a calmat mulțimea urcând pe scenă lângă doamna Hochul, care îi susținea campania, și ridicându-i mâna în aer.

Totuși, el nu s-a angajat public să o sprijine pe doamna Hochul în tentativa ei de realegere de anul viitor.

„Este o ceartă incoerentă care nu se va ordona până când nu vom avea o luptă pentru nominalizare,” a spus Matt Bennett, fondatorul Third Way, un think tank democrat moderat din Washington, referindu-se la alegerile prezidențiale din 2028. „Când ești în afara puterii, grupuri găsești pretutindeni.”

Rămâne de văzut dacă partidul se va împotmoli în astfel de dezbateri fracturate sau se va uni într-o concentrare continuă și neabătută de a-l respinge pe domnul Trump și Partidul Republican. Ceea ce este clar, însă, este că alegerile intermediare din 2026 se vor desfășura pe fondul unui val de eforturi de redesenare a districtelor electorale din întreaga țară, care probabil le vor oferi republicanilor un avantaj pe o hartă a Camerei deja disputată. Iar pentru a recâștiga controlul asupra Senatului, democrații trebuie să înfrunte un teren de luptă dominat de state pe care domnul Trump le-a câștigat în 2024 cu cel puțin zece puncte procentuale.

Valul democrat

Totuși, chiar și cu un viitor incert, democrații au primit marți seara un impuls psihologic de care aveau mare nevoie. În New Jersey, doamna Sherrill a depășit cu mult marja de trei puncte cu care guvernatorul Phil Murphy câștigase în 2021 în fața republicanului Jack Ciattarelli — același adversar cu care s-a confruntat și ea. Prezența la vot în rândul democraților a fost cu peste 20% mai mare decât în acea cursă.

În Virginia, valul democrat a fost atât de puternic încât l-a propulsat chiar și pe Jay Jones, candidatul partidului la funcția de procuror general, spre victorie, în ciuda daunelor provocate de o serie de mesaje text violente trimise de Jones în 2022.

Iar în New York City, domnul Mamdani a câștigat zone întinse ale orașului și este pe cale să obțină peste 50% din voturi — un nivel semnificativ de sprijin într-o cursă cu mai mulți candidați și cu cea mai mare prezență la vot din ultimele peste cinci decenii.

Democrații au beneficiat, parțial, de pe urma loialității necondiționate pe care domnul Trump a cerut-o candidaților republicani în statele unde majoritatea alegătorilor dezaprobă modul în care acesta își exercită funcția de președinte. Doamna Sherrill, care și-a petrecut mare parte din campanie etichetându-și adversarul drept „Trump-ul din Trenton”, s-a declarat uimită de devotamentul său continuu față de președinte.

„Este destul de șocant că Partidul Republican este atât de unit în jurul lui Trump, încât chiar și un candidat de aici, din New Jersey, acționează complet împotriva intereselor statului doar pentru a-l apăra pe președinte,” a spus Sherrill într-un interviu la sfârșitul săptămânii trecute.

Nu doar reacția, ci antidotul

Dar unii strategi democrați spun că o strategie centrată exclusiv pe Trump are limite, având în vedere că mulți independenți, alegători indeciși și chiar unii democrați au o părere proastă despre propriul partid.

„Există dovezi tot mai clare că alegătorii vor să-l înlăture pe Donald Trump și pe cei loiali lui, dar mai avem mult de făcut pentru a-i convinge să ne ‘angajeze’ pe noi,” a spus Jesse Ferguson, un strateg democrat veteran cu experiență în Virginia. „Alegătorii simt acum că guvernul îi trădează și îi costă. Trebuie să fim nu doar reacția la asta, ci antidotul.”

De ani de zile, democrații au avut rezultate bune în alegeri atunci când domnul Trump nu se afla pe buletinul de vot, deoarece coaliția lor a devenit mai stabilă în rândul alegătorilor din scrutinele non-prezidențiale. Câștigarea statelor-cheie și a alegerilor prezidențiale va necesita reconstruirea identității partidului într-un mod care să rezoneze cu preocupările unui spectru mai larg de alegători.

Cei trei candidați democrați importanți de marți au oferit exact tipul de concentrare clară pe problema accesibilității vieții, pe care mulți democrați o consideră punctul de plecare al unei foi de parcurs către recâștigarea puterii.

Domnul Mamdani și-a organizat campania și mesajul în jurul reducerii costurilor pentru chirie, îngrijirea copiilor, alimente și transportul public pentru newyorkezi și, în special, pentru clasa muncitoare a orașului. Doamna Sherrill a promis că va declara o stare de urgență în prima ei zi în funcție pentru a îngheța prețurile la energie electrică. Iar doamna Spanberger a făcut din problemele economice centrul candidaturii sale, promițând să abordeze costurile ridicate ale asistenței medicale, locuințelor și energiei, într-un stat afectat puternic de închiderea guvernului federal.

Domnul Mamdani, doamna Sherrill și doamna Spanberger au beneficiat, de asemenea, de pe urma faptului că au afișat o independență vizibilă și o disponibilitate de a se distanța de liderii partidului — un lucru care, potrivit strategilor, i-a ajutat să formeze coaliții câștigătoare, în ciuda nivelurilor minime de aprobare de care se bucură partidul.

Dacă liderii democrați vor fi dispuși să facă loc unei game largi de ideologii în interiorul partidului — ca să nu mai vorbim de dezbatere și disidență — este o întrebare deschisă, la care alegerile intermediare din 2026 vor începe să ofere răspunsuri.

Aflată în mijlocul susținătorilor entuziasmați, la petrecerea victoriei domnului Mamdani, reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez, lidera aripii progresiste din New York, a sugerat că oficialii democrați s-ar putea să nu aibă prea multă libertate de alegere.

„Avem un viitor pentru care trebuie să luptăm, și fie o vom face împreună, fie veți fi lăsați în urmă,” a spus ea într-un interviu acordat MSNBC. „Nu e vorba despre a fi progresist, moderat sau liberal. Este vorba despre a înțelege misiunea de a lupta împotriva fascismului, chiar acum. Iar misiunea înseamnă să te unești dincolo de diferențe, orice ar fi.”

Hint

„Există dovezi tot mai clare că alegătorii vor să-l înlăture pe Donald Trump și pe cei loiali lui, dar mai avem mult de făcut pentru a-i convinge să ne ‘angajeze’ pe noi,” a spus Jesse Ferguson, un strateg democrat veteran cu experiență în Virginia. „Alegătorii simt acum că guvernul îi trădează și îi costă. Trebuie să fim nu doar reacția la asta, ci antidotul.”

Autor

Lisa Lerer este reporter politic național pentru The New York Times. Stabilită la New York, ea a acoperit politica americană timp de aproape două decenii.

 

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Trump a ordonat reluarea testelor nucleare, stârnind confuzie la Kremlin

CEDO: Interdicţia de a fuma în închisoare este incompatibilă cu drepturile omului

Merz spune că sirienii nu mai au de ce să ceară azil în Germania

Cel mai puternic vicepreședinte american a murit la 84 de ani

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.