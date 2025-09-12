Actualitate

Dejenii au avut parte de un eveniment dedicat amatorilor auto

”Turbo Fest” – un eveniment special dedicat pasionaților auto din toate colțurile țării – a avut loc, zilele trecute, la Dej. La prima ediție a concursului – organizat de un grup de tineri din localitate, deținătorii de mașini modificate, off-road motto, stance car, race car, super car, classic car, mașini pe suspensie statică, mașini pe suspensie pneumatică și-au dat întâlnire în parcarea de pe Strada Nicolae Titulescu din vecinătatea stadionului din parc.

Acolo s-au desfășurat probe de concurs și jurizare a mașinilor expuse, cum ar fi: cea mai puternică evacuare pe două categorii: diesel și benzina, cea mai joasă mașină pe suspensie pneumatică, cea mai joasa mașină pe suspensie statică, cele mai frumoase jante, cea mai frumoasă și calitativă vopsea, cea mai frumoasa mașină de la eveniment (best car of the show). Nu a lipsit nici proba de ”limbo”, adică cea mai ”scundă” mașină din construcție/ fabricație. Cei care au răspuns ”prezent” invitației organizatorilor de a participa la prima ediție a “Turbo Fest” Dej au avut ocazia să vadă ”diferența dintre trecut și prezent” având în fața lor două mașini: același model, aceeași firmă, doar ani de fabricație diferiți. Totodată, în parcarea de lângă Sala Sporturilor au avut loc mai multe concursuri amuzante: cine ține cel mai mult o jantă de mașină în mâini sau cine desface cel mai repede chiuloasa unui motor. Duminică, la finalul evenimentului, toate mașinile au luat parte la un tur de onoare al Dejului. ”Turbo Fest a luat amploare la scurt timp după startul show-ului; s-au primit foarte multe telefoane, mesaje de susținere. În prima zi au fost prezenți aproximativ 300 de vizitatori, pe lângă cei prezenți cu mașinile la expoziție, iar duminică, pe o ploaie grea, aproximativ 200 de curioși. Turbo Fest nu este doar despre mașini. Este despre o comunitate care ne-a susținut și care ne va susține în continuare și luptăm săptămânal să oferim surprize copiilor și fanilor noștri. Încercăm să facem întâlniri cât mai dese cu ei și ne bucurăm nespus că am reușit să facem un asemenea eveniment chiar în Dej. Mii de mulțumiri staff-ului din spate, șefilor de proiect Pop Marius și Pop Antonio, și nu în ultimul rând, aprecieri maxime sponsorilor și susținătorilor noștri”, a declarat Ema Georgiu, coordonator principal al proiectului, potrivit Dej24.ro. La evenimentul din Dej – care în proporție de 100% va avea parte de o nouă ediție – au participat și Bagheera și BroCoding, doi vloggeri auto, cunoscuți în mediul online. Ineditul eveniment din municipiul de la confluența Someșurilor s-a bucurat de mare succes, astfel de concursuri originale stârnind interesul pasionaților de automobilism.
Szekely Csaba

