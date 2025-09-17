EXTERNE

Declin. Mario Draghi deplânge lentoarea cu care Europa se reformează

17 septembrie 20250 commentarii

AFP

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi „lentoarea” cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce Draghi a prezentat un raport în care pleda pentru „reforme radicale” pentru a scăpa de declinul economic.

„Companiile şi cetăţenii (…) sunt dezamăgiţi de lentoarea Europei şi de incapacitatea sa de a se mişca la fel de repede ca şi Statele Unite sau China”, a declarat Draghi într-un discurs la Bruxelles.

„Modelul nostru de creştere se erodează, vulnerabilităţile noastre se intensifică, iar finanţarea investiţiilor necesare nu este clar definită”, a remarcat economistul italian, invitat de Comisia Europeană să facă o evaluare iniţială, la douăsprezece luni de la publicarea recomandărilor sale.

Disputa comercială cu Statele Unite şi îndatorarea ţărilor europene „ne-au amintit cu cruzime că inacţiunea ameninţă nu numai competitivitatea noastră, ci şi suveranitatea noastră”, a adăugat Draghi. Chiar dacă a salutat acţiunile deja întreprinse şi hotărârea Comisiei Europene de a adopta mai multe măsuri pentru a reveni pe drumul cel bun, Draghi a regretat că „guvernele nu sunt conştiente de gravitatea situaţiei”. „A continua la fel ca şi până acum înseamnă a ne condamna la retrogradare. Pentru a ieşi din asta, trebuie să schimbăm viteza, amploarea şi intensitatea”, a adăugat Draghi.

La rândul său, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a recunoscut necesitatea accelerării reformelor, enumerând totuşi o listă de realizări din ultimul an, în special în domeniul inteligenţei artificiale, al relansării industriei de apărare şi al relaxării sarcinilor de reglementare.

Printre altele, Ursula von der Leyen a atacat celelalte instituţii europene, în special Parlamentul, care încă nu a adoptat o serie de aşa-numite legi „Omnibus” de simplificare a reglementărilor. „Avem nevoie de acţiuni urgente pentru a răspunde nevoilor urgente, deoarece întreprinderile şi lucrătorii noştri nu mai pot aştepta”, a declarat Ursula von der Leyen.

De asemenea, preşedinta Comisiei a cerut finalizarea „în regim de urgenţă” a pieţei unice, un proiect vast constând în eliminarea până în 2028 a multiplelor bariere interne care continuă să împiedice activitatea economică în multe domenii.

Potrivit unei estimări a Fondului Monetar Internaţional, aceste bariere intra-europene reprezintă echivalentul a 45% din taxele vamale pentru mărfuri şi 110% pentru servicii. 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani

Unul din şase americani evită sau amână vaccinarea copiilor săi

Trump anunţă un proces pentru defăimare de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times

Ungaria își apără laptele: Guvernul Orban interzice preluarea Alfoldi Tej de către un investitor străin

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.