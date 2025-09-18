EDUCAȚIE

Dansatorii gherleni în Croația

18 septembrie 20250 commentarii

Mesagerii folclorului gherlean au debutat cu succes în stagiunea de toamnă. În cadrul Fundației ”Téka” a devenit tradiție ca la debutul în noul an școlar, în fiecare toamnă formațiile artistice să efectueze turnee peste hotare, momente mult așteptate de tinerii care frecventează cursurile muzicale și coregrafice. Deplasarea în străinătate nu a lipsit nici în acest an, în perioada 11-14 septembrie nu mai puțin de 71 de elevi de la Liceul ”Kemény Zsigmond au participat la un turneu în Croația, mai exact în orașul Vrsar, pe malul peninsulei Istria. Este vorba de dansatorii ”Kaláka” și ”Kiskaláka” două ansambluri folclorice cu o bogată activitate în viața culturală a urbei de pe Someș, artizanii succeselor obținute la diferite festivaluri din țară și peste hotare. Și de această dată talentații jucăuși au avut o evoluție superbă pe scena amenajată în aer liber de pe malul mării, unde sute de spectatori au avut ocazia să admire frumusețea și originalitatea dansurilor populare de pe Câmpia Transilvaniei, zona preferată a tinerilor jucăuși din municipiul Gherla. În preajma deplasării în Croația dansatorii Fundației ”Téka” au făcut o ultimă repetiție în cadrul taberei de vară organizată în satul Lacu, comuna Geaca, locul preferat al perioadei de antrenamente al ansamblurilor folclorice ale fundației gherlene.

În timpul deplasării la Vrsar reprezentanții culturii gherlene au vizitat obiective istorice și de larg interes din orașul respectiv, iar în ultima seară au participat alături de gazde la o reușită seară dansantă, statornicind noi relații de coaborare și prietenie cu tinerii din localitate.

Szekely Csaba

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Aparatură de ultimă generație la Spitalul Clinic Județean de Urgență

Bolnavii de cancer ar putea solicita plata integrală a fondului de pensie

Vieți salvate sub un acoperiș prin care plouă. Ajută Transplantul din Cluj

USAMV organizează a patra ediție a Vinea Apoldia Maior Fest

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.