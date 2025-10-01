EDUCAȚIE

Cursuri gratuite de competențe digitale la Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu”

1 octombrie 20250 commentarii

Biblioteca Municipală ”Teodor Murășanu” Turda reia organizarea cursurilor gratuite de competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere pentru că în 2025 skill-urile tech nu mai sunt un avantaj, ci o necesitate, anunță reprezentanții instituției. Înscrierile au început, dar mai există două locuri libere. Cursurile vor începe în data de 6 octombrie 2025, în fiecare zi de luni, între orele 10-11.

Obiectivele acestui proiect sunt creşterea accesului la informaţie şi servirea mai bună a utilizatorilor prin automatizarea serviciilor specifice de bibliotecă. Scopul proiectului este modernizarea şi creşterea eficientei serviciilor de bibliotecă. Cursanții vor învăța să utilizeze corect computerul, internetul, să editeze documente, să navigheze în siguranță în mediul online, să folosească aplicații digitale utile în activitatea profesională și nu numai. Înscrierile au început, iar locurile sunt limitate. Mai există două locuri libere, așa că cei interesați pot suna la telefon 0745.64.66.64 pentru a putea face programările.

T.S.

