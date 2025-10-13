EDUCAȚIE

Curs gratuit pentru tineri: „Libertatea de exprimare în lumea virtuală”

13 octombrie 20250 commentarii

Tinerii între 14 și 17 ani pot participa la cursul gratuit „Libertatea de exprimare în lumea virtuală”, organizat de American Corner Cluj-Napoca din cadrul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, în perioada 20 octombrie-21 noiembrie 2025, cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. 

Se urmărește îmbunătățirea modului în care tinerii între 14 și 17 ani evaluează informațiile, în special informațiile comunicate în mediul virtual, și dezvoltarea gândirii critice. Participanții vor primi o diplomă la încheierea programului de instruire, în urma realizării unei prezentări referitoare la tema cursului și a completării unui chestionar de evaluare”, informează reprezentanții Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”.

Cursul se va desfășura la American Corner Cluj-Napoca din cadrul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj (Calea Dorobanṭilor 104, etajul 5, tronsonul vest), de două ori pe săptămână, în zilele de luni și vineri, în douӑ serii: 20 octombrie-21 noiembrie 2025, orele 15.00-16.00 – seria I, 20 octombrie-21 noiembrie 2025, orele 16.00-17.00 – seria a II-a. Înscrierile se fac prin completarea formularului https://tinyurl.com/29thd3dv, până la data de 16 octombrie 2025. Toţi solicitanţii vor primi un răspuns prin e-mail până la data de 17 octombrie 2025.

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Studenții de la Mate-Info continuă acțiunea anti-CREIC. Ce măsuri iau

Nevoia de promptitudine

Arta, istoria și spiritualitatea Răsăritului, reunite la Zilele Artei Bizantine

Medici din Sibiu şi Cluj susţin Legea majoratului online, adoptată de Senat

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.