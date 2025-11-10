DIVERSE

Cum funcționează tehnologia care transformă deșeurile în energie

10 noiembrie 20250 commentarii

La Cluj, deșeurile menajere nu mai înseamnă doar poluare și costuri de depozitare, ci devin o sursă curată de energie electrică. Consiliul Județean Cluj a inaugurat o stație modernă de tratare a deșeurilor prin dezintegrare moleculară, o investiție de 60 de milioane de lei ce marchează o premieră în România și în Europa de Est.

Noua tehnologie, dezvoltată integral în România, transformă gunoiul menajer într-un gaz sintetic și cărbune activ, fără a produce reziduuri. Gazul obținut este folosit pentru generarea de curent electric, suficient pentru a alimenta anual aproximativ 25.000 de apartamente. „Curentul obținut subtraversează drumul și intră la stația de transformare, iar de acolo este introdus în sistemul național”, explică inventatorul sistemului, Szakács János, citat de digi 24.ro..

Cum funcționează dezintegrarea moleculară

Procesul începe cu colectarea și mărunțirea deșeurilor provenite de la stațiile de sortare și de la instalațiile TMB (tratare mecanico-biologică). Materialul rezultat este adus la o granulație foarte fină, apoi introdus în reactorul de dezintegrare moleculară, unde este expus la temperaturi între 300 și 900 de grade Celsius.

Prin acest tratament termic controlat, materia organică se descompune și eliberează un gaz sintetic. Acesta este ulterior „condiționat” și purificat, rezultând un gaz curat, ideal pentru alimentarea generatoarelor electrice. „Noi distilăm tot ce are material organic și obținem un gaz pe care îl curățăm complet. Aici intervine dezintegrarea moleculară — procesul care separă moleculele și elimină orice impurități”, explică Szakács János.

Ceea ce rămâne după proces nu este un deșeu, ci un reziduu valoros: o cenușă fină ce poate fi utilizată drept îngrășământ agricol sau materie primă în industria cimentului.

„Tot ce rezultă din gunoi este valorificat. Gazul merge la generatoare, iar cenușa rezultată poate fi refolosită”, detaliază tehnicianul Marius Pop.

100% energie verde pentru mii de locuințe

Noua stație de dezintegrare moleculară din Cluj promite o eficiență energetică ridicată și zero poluare. Capacitatea actuală permite procesarea a 60.000 de tone de deșeuri anual, generând în jur de 56.000 de megawați pe an, conform estimărilor președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

„Este o tehnologie curată, 100% verde, dezvoltată în România. În viitor, vom extinde proiectul cu încă trei reactoare, astfel încât să putem procesa deșeurile din întreaga Transilvanie”, a declarat Tișe.

Un pas spre independență energetică și un viitor sustenabil

Prin această investiție, Clujul devine un exemplu național de economisire a resurselor și valorificare inteligentă a deșeurilor. Tehnologia românească de dezintegrare moleculară demonstrează că inovația locală poate oferi soluții viabile pentru una dintre cele mai presante probleme ale prezentului — gestionarea deșeurilor urbane.

 

 

