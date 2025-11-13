DECESE

Cu profundă tristețe și imens regret ne luăm rămas bun pentru totdeauna de la dragul nostru prieten si coleg, ing. RĂZVAN ALDEA.  

13 noiembrie 2025

ing. RĂZVAN ALDEA.  

Să-ţi fie drumul uşor spre cerurile cele mai înalte. Ne rugăm ca Dumnezeu să-ți ofere liniștea veșnică.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 14. 11.2025, ora 13.00, în Cimitirul Central Cluj-Napoca.

Sincere condoleanţe familiei!

Conducerea Spitalului Clinic de Urgență Cluj-Napoca

