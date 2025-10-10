DECESE

Cu profundă tristețe, am aflat despre trecerea în neființă a lui MIRON VASILE.

10 octombrie 2025

Cu profundă tristețe, am aflat despre trecerea în neființă a lui

MIRON VASILE.

Conducerea și colectivul companiei Nord Conforest SA, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Gândurile noastre de compasiune și solidaritate, sunt alături de Iuliana și Eugen Banciu în aceste momente de grea încercare.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

