Cu profundă durere anunțăm trecerea la cele veșnice a celui drag nouă

18 octombrie 20250 commentarii

Cu profundă durere anunțăm trecerea la cele veșnice a celui drag nouă,
HOREA UIOREANU.
Cei care l-au cunoscut și prețuit își pot lua rămas-bun alături de familia îndurerată.
Priveghiul va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 19:30, la Catedrala Greco-Catolică din Piața Cipariu.
Înmormântarea va avea loc luni, 20 octombrie, la ora 14:00, la Cimitirul Central.

Familia îndurerată

