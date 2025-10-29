DECESE

Cu profund respect, aducem un omagiu celui care a fost Profesor Dr. IOAN BEDELEAN

29 octombrie 2025

Cu profund respect, promoția 1988 a secției Inginerie Geologică și Geofizică de la UBB

aduce omagiu celui care a fost

Profesor Dr. IOAN BEDELEAN,

dascăl devotat studenților săi și nobilei misiuni pe care și-a asumat-o.

Condoleanțele cele mai sincere familiei îndurerate!

ziarulfaclia.ro
