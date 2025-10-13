DECESE

Cu multă durere în suflete, anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru tată, frate, socru, bunic și unchi TÂRNĂVEAN ALEXANDRU- a Filerului din Dezmir, la 90 de ani de muncă și trudă.

13 octombrie 2025

Familia mult îndoliată

