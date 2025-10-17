DECESE

Cu multă durere în suflet ne luăm rămas bun de la prietenul nostru HOREA UIOREANU.

17 octombrie 20250 commentarii

Cu multă durere în suflet ne luăm rămas bun de la prietenul nostru

HOREA UIOREANU.

Dumnezeu să-l aibă în pace!

Sincere condoleanțe familiei.

Loredana și Marius Ciurchea.

Am luat la cunoștință cu profund regret despre trecerea în neființă a domnului HOREA UIOREANU

