DECESE

Cu inimile îndoliate anunțăm trecerea în neființă a dragei noastre CASCAVAL MARIA-JEANA

24 septembrie 20250 commentarii

Cu inimile îndoliate și adâncă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a dragei noastre

CASCAVAL MARIA-JEANA (născută RACOVITA),

soție, mamă și bunică. Dispariția ei lasă un gol imens în inimile noastre, dar amintirea ei ne va mângâia sufletele.

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face

în data de 26.09.2025, ora 12.00, la Cimitirul Eparhial Sfântul Lazăr din Cluj-Napoca, Calea Turzii, 154A. Familia


 

