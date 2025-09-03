DECESE

Cu adâncă durere în suflet anunțăm încetarea din viață a iubitei soții și mame, ELENA VLAIC,

3 septembrie 2025

ELENA VLAIC,

la vârsta de 81 de ani.

Sufletul ei blând și bun va rămâne mereu în inimile noastre.

Înmormântarea va avea loc la Capela Veche a Cimitirului Mănăștur, joi, 4.09.2025, ora 14.

Odihnească-se în pace!

Familia îndoliată

 

