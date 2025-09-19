ADMINISTRAȚIE

CTP Cluj-Napoca: Instrucțiuni pentru prelungirea abonamentelor gratuite și cu reducere la automate

19 septembrie 20250 commentarii

CTP Cluj-Napoca informează că prelungirea abonamentelor gratuite și cu reducere poate fi realizată direct la automate, cu respectarea câtorva condiții importante.

Astfel, prelungirea abonamentului la automate este posibilă doar în cazul în care există un abonament valabil pe card. În situația în care abonamentul a expirat, încărcarea se poate face numai la un Centru de Vânzare. Operațiunea este disponibilă doar pentru cardurile acceptate de CTP Cluj-Napoca pentru această funcționalitate.

Pentru a facilita procesul, transportatorul public recomandă utilizatorilor să urmeze pașii de mai jos:

  1. Consultați cardul din meniul „Consultare Card”.
  2. Autentificați-vă cu codul PIN 1234 sau cu PIN-ul modificat de dvs., apoi apropiați cardul de cititor.
  3. Bifați căsuța din fața denumirii abonamentului.
  4. Apăsați butonul „Prelungire Titlu”. Abonamentul se va prelungi automat începând de la data și ora expirării abonamentului anterior.
  5. Pentru abonamentele cu reducere, plătiți prețul afișat.
  6. Apăsați butonul „Continuă”.
  7. Apropiati cardul de cititor pentru încărcarea noului abonament și mențineți cardul până la finalizarea procesului.
  8. Verificați cardul la validatorul din stație pentru a vă asigura că încărcarea a fost efectuată corect.

CTP Cluj-Napoca recomandă utilizatorilor să respecte acești pași pentru a evita eventualele erori și pentru a beneficia fără întreruperi de serviciile de transport public.

 

