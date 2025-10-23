SPORT

Cristiano Bergodi este noul antrenor al lui U Cluj

23 octombrie 20250 commentarii

U Cluj a anunțat, joi, numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului.

Câştigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat cu ”U” un contract care se întinde până în 2027.

”FC Universitatea Cluj anunță numirea lui Cristiano Bergodi în funcția de antrenor principal. Câștigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat astăzi un contract ce se întinde până în 2027”, a transmis clubul.

Bergodi şi-a început cariera în antrenorat la Imolese (2002-2003) şi Sassuolo (2003-2004), iar în vara lui 2004 a devenit secund al echipei la care şi-a petrecut cea mai mare parte din perioada de fotbalist, Lazio.

A ocupat aceeaşi poziție şi la Lecce, urmând ca, din noiembrie 2005, să bifeze prima experiență în România, ca antrenor principal la FC Național. Impactul italianului s-a simțit imediat la clubul bucureştean, care a terminat pe locul 6 în prima ligă şi a jucat o finală de Cupa României, pierdută în fața celor de la Rapid Bucureşti (0-1), rămânând până azi singura finală pierdută de Bergodi din postura de antrenor.

Primul trofeu în România

La finalul sezonului, a părăsit-o pe FC Național, iar pentru Bergodi au urmat mandate la CFR Cluj, Rapid, Politehnica Iaşi şi Steaua Bucureşti.

Alături de Rapid, Bergodi a cucerit primul său trofeu ca antrenor, triumfând în Supercupa cu Dinamo, unde ‘vişiniii’ s-au impus la loviturile de departajare, după ce tabela a arătat 1-1 la capătul celor 120 de minute.

După 76 de meciuri în două mandate la Modena, 15 partide la Pescara şi alte 20 de meciuri la Brescia, tehnicianul din peninsulă s-a întors în România în primăvara lui 2015, pentru al doilea mandat pe banca giuleştenilor, urmat de 15 meciuri pe banca celor de la ASA Târgu Mureş.

A revenit în țara natală pentru a-i pregăti, din nou, pe cei de la Modena, însă oferta de la Voluntari a consemnat reîntoarcerea sa în România. Din noiembrie 2018 până în ianuarie 2020, a strâns 49 de meciuri ca antrenor al ilfovenilor, patru luni mai târziu semnând cu Universitatea Craiova.

A treia oară e cu noroc

Cristiano Bergodi a semnat cu Sepsi în toamna lui 2021, iar în primul sezon la formația covăsneană a cucerit din nou Cupa României, într-o finală cu fosta sa echipă, FC Voluntari (2-1).

Stagiunea 2022-2023 a fost aproape perfectă pentru Bergodi şi Sepsi şi a început cu un alt trofeu, Supercupa României, adjudecată 2-1 cu CFR Cluj.

Stagiunea a continuat cu calificarea în play-off-ul Superligii şi ‘apărarea’ trofeului Cupei României, în urma finalei de la Sibiu împotriva Universității Cluj, câştigată după loviturile de la departajare.

După plecarea de la Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi a preluat banca Rapidului pentru a treia oară în august 2023, unde a stat pe bancă în 37 de partide şi a obținut calificarea în play-off-ul sezonului 2023-2024 de pe poziția secundă.

Staff-ul lui Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj îi cuprinde pe Luigi Ciarlantini, Eugeniu Cebotaru, ambii antrenori secunzi, Eugen Cătalin Anghel – antrenor cu portarii, Flavius Nistor – preparator fizic.

Bergodi va debuta pe banca clujenilor sâmbătă, la Galați, în partida cu Oțelul.

