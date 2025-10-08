EXTERNE

Crăciun fără cadouri? Ce arată rezultatele unui studiu realizat pe consumatorii din zece țări

8 octombrie 20250 commentarii

91% dintre Milleniali şi 89% dintre cei din Generaţia Z afirmă că ar putea abandona achiziţiile de cadouri

Peste 80% dintre cumpărători (84%) declară că sunt predispuşi să renunţe la coşurile de cumpărături în perioada Sărbătorilor din cauza stresului şi a frustrării generate de procesul de achiziţie, intenţia fiind şi mai ridicată în rândul generaţiilor tinere, conform unui studiu anual realizat de Accenture pe un eşantion de 3.000 de consumatori din zece ţări, dat miercuri publicităţii.

Studiul arată că principalele surse de stres sunt presiunea de a găsi cadoul perfect (75% dintre respondenţi), teama de a lua o decizie greşită (73%) şi volumul tot mai mare de reclame şi opţiuni disponibile. În 2025, 82% dintre consumatori afirmă că se simt bombardaţi de publicitate (faţă de 78% în 2024), iar 77% spun că diversitatea prea mare de produse le îngreunează procesul decizional (faţă de 74% anul trecut).

Aceste rezultate subliniază un risc major pentru retaileri şi branduri, care pot pierde venituri semnificative într-o perioadă crucială pentru vânzări.

Totodată, există oportunităţi pentru cei care aleg să răspundă prin simplificare şi personalizare: 45% dintre consumatori preferă magazinele fizice pentru a evalua produsele direct, 48% se bazează pe recomandările prietenilor şi familiei, o treime (34%) caută inspiraţie pe reţelele sociale, iar unul din cinci declară că va folosi asistenţi conversaţionali, precum ChatGPT sau Claude, pentru a lua decizii mai rapide.

„Tehnologiile bazate pe inteligenţă artificială, precum AI generativă, pot reduce ‘stresul cumpărătorilor’, acţionând ca un concierge care ghidează şi susţine fiecare etapă a procesului de achiziţie. Această tehnologie poate oferi experienţe care par mai personale, relevante şi potrivite momentului, prin recomandarea de opţiuni, compararea caracteristicilor şi chiar simplificarea alegerilor. Pentru retaileri şi branduri, ea deschide calea către relaţii mai profunde cu clienţii şi către surse suplimentare de venituri. Este la fel de important să nu trecem cu vederea impactul pe care AI generativă îl poate avea asupra experienţei din magazine. Cu ajutorul instrumentelor de AI, angajaţii din retail pot avea acces instant la informaţii despre produse, preferinţele clienţilor şi sugestii contextuale. Astfel, petrec mai puţin timp cu sarcini repetitive, verificarea stocurilor, aranjarea rafturilor, şi mai mult timp interacţionând cu clienţii, prin recomandări personalizate şi consultative”, a declarat Jill Standish, lider global Retail la Accenture, în comunicat.

Prima fază a sondajului anual Accenture dedicat cumpărăturilor de Sărbători, realizată în august 2025, a implicat 3.000 de consumatori din 10 ţări. Respondenţii au provenit din Australia, Brazilia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi SUA.

Sondajul oferă informaţii despre comportamentele şi tiparele de cumpărare ale consumatorilor în perioada sărbătorilor, oferind totodată o perspectivă asupra aşteptărilor privind performanţa retailului atât online, cât şi offline, într-un moment esenţial pentru sector.

Accenture este o companie globală de servicii profesionale care ajută companii, guverne şi alte organizaţii să îşi construiască nucleul digital, să îşi optimizeze operaţiunile, să accelereze creşterea veniturilor şi să îmbunătăţească serviciile pentru cetăţeni.

AGERPRES

