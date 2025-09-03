EXTERNE

Copiii ucraineni au început noul an şcolar, unii dintre ei în subteran

3 septembrie 20250 commentarii

EFE

Copiii ucraineni au început luni noul an şcolar, unii dintre ei în subteran, pe fondul constantelor atacuri ale Rusiei asupra zonelor civile. Circa 2,3 milioane de copii ucraineni urmau să revină la clase.

Într-o scurtă ceremonie la Şcoala Primară şi Gimnazială Integrată nr. 49 din Lvov, care a început cu un minut de reculegere pentru toate victimele războiului, atenţia s-a îndreptat asupra celor 65 de copii de clasa întâi care urmau să înceapă prima zi de şcoală.

După ce au intonat imnul naţional şi după un dans rapid pentru a-i trezi pe copiii încă somnoroşi, fiecare dintre ei a sunat simbolic câte un clopoţel pentru a semnala începerea cursurilor.

Mai târziu, în sala de clasă, după prezentările iniţiale şi în timp ce începuseră primele exerciţii, sunetul înfiorător al unei sirene antiaeriene i-a obligat să întrerupă lecţia şi să se refugieze în subsolul antibombă al vechii clădiri.

Copii de diferite vârste au aşteptat împreună să treacă ameninţarea unui avion rusesc MiG-31K, echipat cu rachete capabile să ajungă în orice colţ al Ucrainei în câteva minute, uitându-se la telefoanele mobile sau cântând împreună pentru a trece timpul.

„Pentru mine, războiul pare încă un coşmar din care sunt pe cale să mă trezesc. Pentru ei, este o realitate normală”, a declarat o profesoară, Oksana Lavrenciuk.

Pentru mulţi de aici, printre care se numără şi Lavrenciuk, munca lor este mai mult o „misiune” decât o profesie.

„Trebuie să le oferim certitudinea că au un viitor, în ciuda a tot. Este un război existenţial şi îi ajutăm să fie puternici şi să aibă această credinţă”, a explicat ea.

Reuters scrie că aproximativ 17.000 de copii din al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, o ţintă frecventă a atacurilor ruseşti, frecventează şcoli înfiinţate în subteran. Şapte astfel de şcoli sunt în funcţiune şi altele urmează să se deschidă în curând.

„Astăzi, copilul meu, elev în clasa întâi, a venit la şcoală pentru prima dată, o şcoală subterană, cea mai apropiată şcoală de Saltivka de Nord”, a declarat Anastasia Pocergina, referindu-se la o suburbie a oraşului adesea supusă atacurilor ruseşti.

„Şcoala este la trei niveluri sub pământ şi ni s-a spus că este cea mai adâncă şcoală din Harkov. De aceea cred că este sigură. Nu ne aşteptam să fie posibil anul acesta, dar ca părinte, eram disperată ca al meu copil să poată merge la şcoala normală”, a explicat ea

Pregătindu-şi fiica pentru agitaţia primei zile de şcoală, la 1 septembrie, când elevii aduc flori şi cadouri profesorilor, Pocergina nutreşte puţine speranţe de a relua viaţa normală de zi cu zi, în ciuda perspectivei negocierilor de pace cu Rusia.

„Ne aşteptam ca lucrurile să se îmbunătăţească, dar nu speram la o pace deplină”, a spus ea. „Nici nu ne aşteptam să ne întoarcem la şcoala tradiţională, fizică, pentru că suntem realişti, înţelegem situaţia şi nu ne facem iluzii”, a adăugat femeia.

Profesorii îi îndeamnă pe copii, la sosirea la şcoală, să intre repede înăuntru, iar aceştia coboară scările ţinându-se de mână. Copiii mai mici şi mai mari participă la cursuri în săli de clasă complet echipate, părând imperturbabili.

Primarul din Harkov, Ihor Terehov, a declarat că încă trei şcoli urmează să se deschidă în noul an. Iar şase staţii de la metroul din Harkov au fost transformate în săli de clasă pentru a aduce o oarecare normalitate în viaţa copiilor.

„Aceasta este una dintre şcolile cele mai apropiate de graniţa cu Rusia. Astăzi am deschis două şcoli în districtul Nova Saltivka, la fel ca această şcoală”, a spus el. „Puteţi vedea cât de adânc este în subteran. Adâncimea este cu adevărat importantă pentru şcoală. Este mare, sunt 1.500 de elevi aici”, a adăugat Terehov.

Maria Iampolska, în vârstă de 6 ani, a fost încântată să povestească despre prima ei zi de lucru manual şi joacă în clasă.

Întrebată cum i se pare faţă de grădiniţă, ea a spus sincer: „Nu am mers niciodată (la grădiniţă) din cauza războiului”.

Surmontarea problemelor

Afectate de subfinanţarea cronică şi cu statul concentrat pe apărare, multe şcoli publice se confruntă cu dificultăţi, profesorii primind salarii echivalente cu între 160 şi 410 euro pe lună, mult prea mici pentru a compensa efortul enorm pe care îl depun.

Şcoala Primară şi Gimnazială Integrată nr. 49 din Lvov, condusă de directoarea Uliana Gramolina, a profitat de fiecare oportunitate oferită de municipalitate, organizaţii internaţionale şi familiile elevilor pentru a moderniza abordările pedagogice şi a renova facilităţile, dotându-le cu tablete inteligente, cărţi noi şi mese de ping-pong.

„Vrem să ne asigurăm că toţi copiii vor să fie aici. Au o singură copilărie”, a declarat Gramolina pentru EFE, subliniind că o şcoală mai interesantă le permite profesorilor să-i atragă pe copii către studiu, deschizându-le mai multe oportunităţi în viitor.

Nu este o sarcină uşoară, a recunoscut ea. Mulţi elevi din anii terminali sunt apatici şi nesiguri în privinţa viitorului lor, în timp ce 20% intenţionează să emigreze în străinătate.

Copiii, expuşi ororilor războiului prin acces aproape constant la internet şi cu membri ai familiei în prima linie, au devenit şi mai agresivi, ceea ce a dus la o creştere a incidentelor de hărţuire.

Pentru a aborda aceste probleme, şcoala angajează mai mulţi psihologi şi foloseşte abordări noi, cum ar fi terapia prin artă, pentru a promova vindecarea psihologică.

În plus, un centru situat în incinta şcolii îi învaţă pe elevii de liceu cum să gestioneze agresivitatea, să folosească armele în siguranţă şi să dobândească abilităţi necesare în timp de război, cum ar fi acordarea primului ajutor.

Războiul îi afectează şi pe profesori, a explicat Gramolina, mamă a trei copii, al cărei soţ s-a înrolat voluntar în armată. Cu toate acestea, durerea personală trebuie lăsată acasă, deoarece profesorii trebuie să fie pe deplin prezenţi pentru elevii lor, a subliniat ea.

Învăţământ la distanţă sau învăţământ în subteran

Cincisprezece la sută dintre elevii şcolii sunt copii strămutaţi din alte regiuni, unii dintre ei din regiunea nord-vestică Sumî, la graniţa cu Rusia.

„Este vital ca aceştia să poată învăţa să interacţioneze cu colegii lor, după ani de zile fără o experienţă şcolară reală”, a spus Gramolina.

Potrivit Ministerului Educaţiei, cu 100.000 de elevi mai mulţi s-au întors la cursurile cu prezenţă fizică luni, comparativ cu anul trecut, dar un milion, majoritatea din zone învecinate cu Rusia sau de pe linia frontului, îşi continuă studiile de la distanţă din cauza riscului ridicat.

De la începutul invaziei în 2022, 226 de şcoli au fost distruse şi 1.779 avariate, dintr-un total de aproximativ 14.600 la nivel naţional.

Ca răspuns, 33 de şcoli subterane au fost construite în oraşe precum Harkov (nord-est), în timp ce 300.000 de copii participă la cursuri online din străinătate şi 35.000 din zone ocupate de Rusia, pentru a-şi păstra legăturile cu Ucraina.

