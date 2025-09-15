EXTERNE

Consumul de droguri și alcool în rândul adolescenţilor europeni a scăzut puternic în ultimii 10 ani

15 septembrie 20250 commentarii

Consumul de tutun, alcool şi canabis în rândul adolescenţilor de 16 ani a scăzut drastic în Europa în ultimul deceniu, potrivit Observatorului francez al drogurilor şi toxicomaniilor (OFDT).
Scăderea observată între 2015 şi 2024 este „semnificativă” în numeroase ţări europene şi „în special pronunţată în Franţa”, subliniază OFDT.

Peste 113.000 de tineri europeni de 16 ani au fost chestionaţi, dintre care 3.376 francezi, pentru această ultimă ediţie.

Franţa se află „în prezent sub media europeană pentru toţi indicatorii de consum” de droguri, tutun şi alcool la tinerii de 16 ani, conform anchetei europene privind consumul de substanţe adictive, realizată o dată la patru ani în 37 de ţări ale continentului.

În zece ani, proporţia adolescenţilor de 16 ani care fumau zilnic ţigări s-a redus de cinci ori, coborând de la 16% în 2015 la 3,1% în 2024, ajungând astfel la nivelurile din ţările nordice.

Această „scădere puternică”, observată în „aproape toate” ţările Europei de Vest, reflectă politici eficiente de combatere, în special creşterea preţurilor la tutun, a indicat OFDT.

Experimentarea canabisului de către adolescenţii francezi înregistrează, de asemenea, o scădere „spectaculoasă”: în zece ani, aceasta s-a diminuat de trei ori, după ce în 2015 tinerii francezi se numărau printre cei mai mari consumatori din Europa. Circa 8,4% dintre tinerii de 16 ani consumaseră deja canabis în 2024, faţă de 31% în 2015.

Pentru a explica această scădere, OFDT menţionează procesul de „denormalizare” treptată a fumatului care, „ţinând cont de legătura dintre cele două produse, probabil contribuie şi la o denormalizare a consumului de canabis în rândul noilor generaţii”.

