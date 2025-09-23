ADMINISTRAȚIE

Consiliul Județean îmbunătățește sistemul de alimentare cu apă din Mărișel

23 septembrie 20250 commentarii

Compania de Apă „Someș” SA, operator regional aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a semnat contractul de lucrări ”Captare apă din Valea Răcătău, pentru suplimentare debit de apă potabilă în comuna Mărișel, județul Cluj”.

Proiectul prevede realizarea a două captații de apă, din care una, de suprafață, din Valea Răcătău și, respectiv, una prin priză tiroleză, din pârâul Fântânele. Metoda de colectare a apei prin „priză tiroleză” ajută la captarea unei cantități mai mari de apă, inclusiv a celei din straturile mai profunde, în condițiile unei cantități de sedimente mult diminuate.

Având în vedere problemele pe care le întâmpină frecevent comuna Mărișel în privința asigurării necesarului optim de apă, am decis să ne implicăm, inclusiv financiar, prin susținerea acestei investiții, în beneficul direct al mărișenilor, dar și al turiștilor care ajung aici”, precizează Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj.

Pe lângă construcțiile tehnice specifice celor două captări, investiția mai prevede montarea unei stații de pompare submersibile, construirea unui rezervor de apă din beton cu un volum de 100 de  mc, respectiv amplasarea unei conducte de refulare din oțel cu o lungime totală de 3.238 m.

Lucrările, în valoare de peste 3.269.544 lei, sunt finanțate de Consiliul Județean Cluj din fondul „Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare-I.I.D.” al Companiei de Apă Someș, constituit din redevența și impozitul pe profit virate forului administrativ județean și returnate de acesta Companiei de Apă, pentru investiții.

