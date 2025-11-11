ADMINISTRAȚIE

Consiliul Județean Cluj lansează campania „BLACK FRIDAY Administrativ”

11 noiembrie 20250 commentarii

Autorizații și certificate de urbanism eliberate în 24 de ore

Consiliul Județean Cluj dă startul celei de-a treia ediții a campaniei „BLACK FRIDAY Administrativ”, o inițiativă prin care cererile de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire depuse online, prin platforma digitală Ghișeul Unic, vor fi soluționate în maximum 24 de ore.

Campania se desfășoară în perioada 10 – 14 noiembrie 2025 (până la ora 10.00), interval în care toate solicitările depuse prin intermediul platformei digitale dezvoltate de instituție vor beneficia de un termen de procesare record, comparativ cu perioada obișnuită de 30 de zile.

„Pentru al treilea an consecutiv, Consiliul Județean acceptă această provocare administrativă, prin care diminuăm timpii de emitere a documentelor depuse online, de la 30 de zile la o singură zi! Prin intermediul acestei campanii dorim să atragem atenția asupra nenumăratelor beneficii pe care le au cetățenii dacă utilizează servicii digitale”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Prin acest demers, administrația județeană urmărește să încurajeze utilizarea instrumentelor digitale puse la dispoziția publicului și să demonstreze eficiența soluțiilor moderne de guvernare electronică.

