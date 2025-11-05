ADMINISTRAȚIE

Consiliul Județean Cluj finalizează asfaltarea drumului DJ 107N între Valea Ierii și DJ 107J Finișel

5 noiembrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de asfaltare pe drumul județean DJ 107N, pe sectorul dintre Valea Ierii și intersecția cu DJ 107J Finișel, astfel că întreaga arteră este acum asfaltată de la un capăt la altul.

Tronsonul recent asfaltat are o lungime de 3,310 kilometri, între pozițiile kilometrice 14+000 și 17+310, reprezentând ultima porțiune neasfaltată a drumului.

„Este o realizare importantă. Faptul că și acest drum județean este asfaltat de la un capăt la altul ne apropie de obiectivul strategic ca județul Cluj să aibă toate drumurile județene asfaltate 100%”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lucrările au inclus nu doar așternerea covorului asfaltic, ci și întreținerea drumului prin curățarea platformei de materiale aduse de viituri, reprofilarea cu cilindrare și adaos de piatră spartă, curățarea șanțurilor și podețelor, precum și asigurarea esteticii rutiere prin tăierea vegetației din zona drumului. De asemenea, au fost realizate înlocuiri și prelungiri de podețe, reprofilarea drumurilor laterale și așternerea unui strat de balast stabilizat ca pregătire pentru asfaltare.

În continuare, urmează lucrări de refacere a timpanelor la podețe, completarea acostamentelor, realizarea de șanțuri betonate acolo unde este necesar și realizarea a 20 de accese la proprietăți.

Anterior, în octombrie 2024, au fost asfaltate și alte două sectoare ale drumului DJ 107N: Lotul 3, între km 17+310 și 21+000, și Lotul 2, între km 21+000 și 28+612.

Cu finalizarea lucrărilor recente, drumul județean DJ 107N este acum asfaltat integral, oferind o infrastructură rutieră modernă și sigură pentru traficul local.

 

