Consiliul Județean Cluj a demarat asfaltarea drumului DJ 182E Chiuiești – Mănăstirea Cășiel

7 octombrie 20250 commentarii

Consiliul Județean Cluj a început lucrările de asfaltare pe drumul județean DJ 182E, pe sectorul cuprins între pozițiile kilometrice 5+000 și 6+850, în cadrul unui proiect de întreținere care vizează întreaga porțiune de peste șapte kilometri, de la kilometrul 0+000 la kilometrul 7+027.

„Este un drum important, mai ales pentru locuitorii din această zonă și pentru comunitățile apropiate, pentru care lăcașul de cult Mănăstirea Cășiel, ctitorită acum 260 de ani, reprezintă mai mult decât o simplă destinație”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lucrările includ întreținerea părții carosabile și a platformei drumului, prin frezarea zonelor deteriorate, plombări cu îmbrăcăminți asfaltice, refacerea terasamentelor și completarea acostamentelor. De asemenea, se vor ridica la cote căminele carosabile existente, se vor reface timpanelurile deteriorate și se va asigura scurgerea apelor prin curățarea mecanizată a șanțurilor și rigolelor.

Pentru siguranța și estetica drumului, vor fi executate și lucrări de corecție a albiei prin gabioane, tăierea vegetației din apropierea drumului, montarea de parapete metalice și plăcuțe reflectorizante, precum și așternerea de covor asfaltic pe porțiunea lucrată.

 

