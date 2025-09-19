ADMINISTRAȚIE

Consiliul Județean a finalizat sensul giratoriu din zona Cheile Turzii

19 septembrie 20250 commentarii

 

Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de realizare a unui sens giratoriu pe drumul județean DJ 103G, la kilometrul 30+920, la intersecția cu drumul județean DJ 103I.

Scopul acestuia este de a fluidiza traficul rutier și de a asigura o circulație în condiții de siguranță în zona Rezervației Naturale Cheile Turzii.

Pe acest sector de drum, mai ales la intresecția drumurilor județene DJ 103G și DJ 103I, se înregistra un trafic rutier considerabil, având în vedere că DJ 103G asigură accesul spre localitatea Cheia și drumul național DN 75, dar și spre localitatea Săndulești, iar DJ 103I asigură accesul către Cabana Cheile Turzii și obiectivul turistic Cheile Turzii. Din aceste motive, beneficiile acestui sens giratoriu sunt mai mult decât evident,” precizează Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Pentru realizarea sensului giratoriu au fost desfășurate lucrări constând în frezarea suprafeței vizate, realizarea unui inel interior cu diametrul de 12 metri și a unui inel exterior de 16 metri, rezultând, astfel, un inel de pavaj carosabil cu o lățime de 2 metri care beneficiază de un strat de balast stabilizat.

De asemenea, au fost montate borduri pe marginile interioare și exterioare ale pavajului carosabil și a fost amenajată zona centrală a sensului giratoriu cu pământ, folie hidroizolantă și pământ care a fost însămânțat cu iarbă de gazon.

