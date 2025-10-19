SĂNĂTATE

Conferință regională a asistenților medicali 

19 octombrie 20250 commentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în colaborare cu Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia -Mare, a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, la Baia Mare, „Conferința regională a asistenților medicali”, un eveniment dedicat asistenților medicali, moașelor și tehnicienilor medicali din toate specialitățile, au anunțat reprezentanții UMF Cluj-Napoca . Evenimentul a început joi, 16 octombrie cu un curs intitulat „Comunicarea medicală, o cenușăreasă a educației medicale”, susținut de șef lucrări dr. Liliana David, prodecan în cadrul Facultății de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății și s-a încheiat sâmbătă, 18 octombrie 2025. Pe parcursul celor trei zile, peste 200 de participanți s-au bucurat de experiențe deosebite și discuții despre provocările actuale din sistemul sanitar. Conferința a adus în prim-plan lucrări științifice inovatoare, prezentate de profesioniști și tineri entuziaști din întreaga regiune de nord a țării. 

T.S.

sursă foto UMF Cluj

